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Cardi B’den uyuşturucu ve hırsızlık itirafı

ntv.com.tr

Grammy ödüllü rap’çi Cardi B, şarkıcılığa başlamadan önce striptiz yaptığı dönemde uyuşturucu kullandığını ve hırsızlık yaptığını itiraf etti.

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    Rap şarkıcısı Cardi B, striptiz yaptığı dönemde hayatta kalabilmek için hırsızlık yaptığını ve uyuşturucu kullandığını Istagram paylaşımıyla açıkladı.

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    26 yaşındaki şarkıcı, yaşamak için hırsızlık yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, “Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım” dedi.

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    Cardi B, “Şiddeti, uyuşturucuyu ve hırsızlığı yücelten rap’çiler var. Hayatta kalmak için işlemek zorunda hissettikleri suçlar” ifadesini kullandı.

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    “Ben hiçbir zaman müziğimde bunları yüceltmedim. Bunlarla gurur duymuyorum. Bunları yüceltmeme konusunda sorumluluk hissediyorum” diyen Cardi B, “Tercih yaptım, o zaman bu yola girdim, sınırlı seçeneğim vardı. O durumdan çıktığım için mutluyum” ifadesini kullandı.

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    Cardi B ayrıca, “Değiştiremeyeceğim bir geçmişim var” sözlerini de sarf etti.

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