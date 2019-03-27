Cardi B’den uyuşturucu ve hırsızlık itirafı
ntv.com.tr
Grammy ödüllü rap’çi Cardi B, şarkıcılığa başlamadan önce striptiz yaptığı dönemde uyuşturucu kullandığını ve hırsızlık yaptığını itiraf etti.
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Rap şarkıcısı Cardi B, striptiz yaptığı dönemde hayatta kalabilmek için hırsızlık yaptığını ve uyuşturucu kullandığını Istagram paylaşımıyla açıkladı.
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26 yaşındaki şarkıcı, yaşamak için hırsızlık yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, “Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım” dedi.
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Cardi B, “Şiddeti, uyuşturucuyu ve hırsızlığı yücelten rap’çiler var. Hayatta kalmak için işlemek zorunda hissettikleri suçlar” ifadesini kullandı.
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“Ben hiçbir zaman müziğimde bunları yüceltmedim. Bunlarla gurur duymuyorum. Bunları yüceltmeme konusunda sorumluluk hissediyorum” diyen Cardi B, “Tercih yaptım, o zaman bu yola girdim, sınırlı seçeneğim vardı. O durumdan çıktığım için mutluyum” ifadesini kullandı.
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Cardi B ayrıca, “Değiştiremeyeceğim bir geçmişim var” sözlerini de sarf etti.