Cardi B'nin alışveriş günlüğü

Geçtiğimiz mayıs ayında, henüz bir yaşına bile girmemiş olan minik kızına aldığı elmas takı setiyle tartışılan Cardi B, Miami'de bulunan bir alışveriş merkezine girince magazin muhabirlerinin ilgi odağı oldu.
12 milyon dolar serveti olan 27 yaşındaki sanatçı sevdikleri için Noel ve yılbaşı hediyeleri seçti.
Korumalarının eşlik ettiği Cardi B, alışveriş merkezindeki bütün lüks mağazalara girdi ve içeride de uzun süre kaldı.
Ünlü rap'çi bir ara şeker makinesinden şeker alıp yedi. Uzun alışverişi sırasında cep telefonunu da elinden düşürmedi.
Makyajsız ve rahat stiliyle dikkat çeken Cardi B. saatlerce kaldığı alışveriş merkezinde paparazziler tarafından görüntülenmekten de rahatsız olmadı.
İşte fotoğraflarla en iyi rap albümü dalında Grammy kazanan ilk kadın sanatçı Carbi B'nin alışveriş günlüğü...