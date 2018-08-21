Carla Bruni 40 derece sıcağa rağmen denize girmedi
Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve şarkıcı eşi Carla Bruni, tatil için geldikleri Bodrum'un keyfini çıkarmaya devam ediyor. Torba açıklarında demirledikleri teknenin üst katında güneşlenen Carla Bruni, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı. Bruni, 40 derece sıcaklıkta uzun süre ayağa kalkmadan güneş altında kalmaya devam etti
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Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tatil için geldiği Bodrum'un keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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Şarkıcı eşi Carla Bruni ve üvey oğlu ile birlikte lüks teknede tatil yapan Sarkozy, önceki gün Torba açıklarında görüntülendi.
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Blue Scorpion adlı 50 metrelik mega yatta konaklayan eski cumhurbaşkanı, gün boyu oturup dostları ile sohbet etti.
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Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre Carla Bruni ise teknenin en üst katında tiyatrocu Raphael Enthoven'dan olan 17 yaşındaki oğlu Aurélien Enthoven ile güneşlendi.
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Gazetecilerin görüntü aldığını fark ettiği için bikinili görünmek istemeyen Bruni, 40 derece sıcaklıkta ayağa kalmadan güneşlenmeye devam etti.
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Sık sık telefonu ile uğraşan Carla Bruni, artık sıcağa dayanamayarak, teknenin başka bir koya demirlemesini istedi.
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Güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği tatilde, Sarkozy ailesine 5 koruma eşlik etti.