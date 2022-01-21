Cate Blanchett: Evde eğitimden sonra öğretmenelere saygım arttı

Cate Blanchett, pandeminin başlarında çocuğuna evde eğitim verebilmek için öğretmen gibi giyindiğini açıkladı. Hollywood yıldızı yaşadığı tecrübeden sonra öğretmenlere saygısının arttığını itiraf etti.

Haberler 21.01.2022 - 11:51

Cate Blanchett: Evde eğitimden sonra öğretmenelere saygım arttı - 1

Dört çocuk annesi Cate Blanchett, corona virüs pandemisinin ilk zamanlarında kızına evde eğitim verebilimek için öğretmen rolüne büründüğünü söyledi.

Cate Blanchett: Evde eğitimden sonra öğretmenelere saygım arttı - 2

Okulların Mart 2020'de kapanmasıyla en küçük çocuğu Edith'e evde eğitim vermek zorunda kaldığını anlatan Blanchett, "Öğretmeni gibi giyinip onun sesini açmadıkça matematik ya da ses bilgisi öğretmeme kesinlikle izin vermezdi" dedi.

Cate Blanchett: Evde eğitimden sonra öğretmenelere saygım arttı - 3

Blanchett, kızının isteği üzerine sınıfındaki öğrencilerin adını taşıyan pelüş hayvanları da etrafa dizdiklerini anlattı. 53 yaşındaki oyuncu "Muppetlar (The Muppets) ve MasterClass arasında garip bir geçiş gibiydi. Aslında epey travmatikti" diye konuştu.

Cate Blanchett: Evde eğitimden sonra öğretmenelere saygım arttı - 4

İki Oskar, üç BAFTA ve üç kez Altın Küre kazanan Avustralyalı oyuncu, bu deneyimin ardından öğretmenlere olan saygısının arttığını vurguladı.

Cate Blanchett: Evde eğitimden sonra öğretmenelere saygım arttı - 5

Blanchett "Öğretmenlerin ne kadar inanılmaz olduğunu anladım. Bu, genellikle ilgisiz 30 öğrenciden oluşan bir sınıfta ayağa kalkıp onların Ortaçağ tarihiyle ilgilenmesini sağlamanız gerektiren bir durum" diye konuştu.

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