Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları

Milyonları ekrana kitleyen dizilerin perde arkasında neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Farklı karakterleri ekrana taşıyan yıldızlar, zaman zaman setten fotoğraflar paylaşarak çekimlerden ipuçları veriyor, çalışma ortamlarını gözler önüne seriyor. Son olarak Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisinin setinden bir kareyi yayınladı.

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ntv.com.tr

Cem Yılmaz / Erşan Kuneri



"Dev oyuncuların ışıltılı hayatları. Harika bir hayat. Konforlu müthiş ferahlık. Lüks ve cazibenin merkezi. Setlerde 25 yıl"

Cengiz Bozkurt / Leyla ile Mecnun



"Yeni baggaldayız ama her şey aynı. Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi. Tek derdidimiz sıccah, onun dışında eğleniyoruz."

Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara "Bulmuşuz ışığı kaçırır mıyız?"

Necip Memili / Çukur

Aslı Melisa Uzun ve Demet Akbağ



"Zaten hiç anneanne diyesim yok baksanıza"

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Önce tek karesi yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu Şeref Bey dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti. Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle selfie'sine paylaşan Onur Ünlü, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekti.







Rıza Kocaoğlu / Çukur

Defne Samyeli / Sol Yanım

Özcan Deniz / Seni Çok Bekledim

Aslı Enver / Babil "Karavan güncesi. Ayşe"

Ayça Ayşin Turan / Arıza

Müge Su Şahin / Akrep

Evrim Alasya / Akrep

Defne Samyeli / Sol Yanım

Deniz Can Aktaş / Menajerimi Ara

Elçin Sangu / İyi Günde Kötü Günde "İçimizde kelebek uçuşarak başladık"

İsmail Hacıoğlu / Çocuk



"Bana yavaş yavaş gelirken"





Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara

Özge Özacar / Sevgili Geçmiş



"Setimizin son sahnesinde Elifcan Ongurlar'ımla bir anımız daha oldu, güzel arkadaşımı canımız Hasan çekerken ben de netini attım. İçimdeki en büyük ukdeyi de böylece yapmış oldum. Yeni maceralar için, devam!"

Hivda Zizan Alp / Sefirin Kızı "Hoşgeldin Elvan'ım"

Furkan Palalı / Benim Tatlı Yalanım "Böyle seviyoruz birbirimizi"

Ceyda Ateş Toplusoy / Çocuk "Uykularımız mı onlar"

Elifcan Ongurlar / Sevgili Geçmiş



"Final"

Aras Bulut İynemli / Çukur "Say... 3-2-1"

Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu ile birlikte rol aldıı 9 Kere Leyla filminin setinden ilk fotoğrafını "Uzun bir aradan sonra yine kış filmi" notuyla paylaştı.

Merve Çağıran / Çocuk

"Efe’nin oyuncaklarını imha ediyoruz"

Ozan Güven: Pazar seti (Babil)

Demet Evgar ve Ceren Moray (Avlu)

Elçin Sangu/ Çarpışma Ekrana veda eden Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, Nazım Hikmet'in Veda şiirini paylaştı: “Hoşça kalın

dostlarım benim

hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi

dizilip üstüne kumsalın,

mendil sallamayın bana. İstemez... Yine görüşürüz..."

Özcan Deniz / İstanbullu Gelin

Meriç Aral / Söz

Ozan Güven / Babil

Beren Gökyıldız (Anne)

Rıza Kocaoğlu / Çukur

Selen Seyven / Avlu

Berkay Hardal / Kardeş Çocukları

Afra Saraçoğlu / Kardeş Çocukları

Demet Evgar / Avlu

Leyla Aydın / Erkenci Kuş

Aytaç Şaşmaz

Ahsen Eroğlu / Kuzgun

Görkem Sevindik / Söz

Fırat Tanış / İstanbullu Gelin

Melisa Aslı Pamuk / Çukur

Emir Benderlioğlu / Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz







İrem Altuğ / Çukur

Erkan Kolçak Köstendil / Çukur

Alperen Duymaz / Çukur

Ceren Moray / Avlu

İrem Helvacıoğlu / Sen Anlat Karadeniz

Talat Bulut / Yasak Elma





Onur Saylak: Çok iyiydik be

Aslı Enver (İstanbullu Gelin) Aslı Enver, İstanbullu Gelin setinde Güven Murat Akpınar'a tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Salih Bademci'nin bu durum karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya (Fi) "Sette bir bayram havası"

Necip Memili (Çukur)

Serra Yılmaz (La Prima Pietra) İtalya yapımı La Prima Pietra filminde Hatab Hanım karakteri için kamera karşısına geçen Serra Yılmaz setten paylaşımda bulundu.



Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos da yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanımın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu"

Demet Evgar: Canlarım (Avlu)

Lavinya Ünlüer ve Gökçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)

Necip Memili / Çukur

Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)



"Allahım ne şanslı bir erkek” dediğinizi duyar gibiyim

Şahan Gökbakar (Recep İvedik 6) Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.





Aşk Bu Mu (Afra Saraçoğlu)



Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu Aşk Bu Mu filminde buluştu. 19 yaşındaki Saraçoğlu, filmin setin ilk kareyi sosyal medyada yayınladı.

Demet Özdemir (Erkenci Kuş) Star TV'nin yeni projesi Erkenci Kuş setinden bir kareye yayınlayan dizinin Sanem'i Demet Özdemir fotoğrafa, "En iyiler" notunu yazdı.

Aybüke Pusat (Söz) Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.

Aras Bulut İynemli (Çukur) Sezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.

Tuvana Türkay (Deli Gönül) Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn

Can Nergis (Anne) "Mutlu ekip candır"

Burak Sevinç (Söz)



Söz dizisinde Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç Instagram hesabından bu hafta diziye veda eden Mustafa Yıldıran (Hafız) ve oyuncu arkadaşlarıyla çekildikleri bir kareyi paylaştı.

Sevinç paylaşımına, "Kadıköy’den abim gelmiş, sette bir bayram havası. Dostlar ayrı kalamıyorlar" mesajını yazdı.

Oyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından setselhalle hashtag'i ile bir kare paylaştı.

Çağatay Ulusoy - Aras Bulut İynemli (İçerde)

Ufak Tefek Cinayetler ekibi "Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)

Ozan Güven (Çi) Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.

Cem Yılmaz (Karakomik Filmler)







Çağlar Ertuğrul (Fazilet Hanım ve Kızları)







Gülse Birsel (Jet Sosyete)







Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler) "Sezon finaline 2 bölüm kala biz"

Cansu Dere (Şahsiyet)

İrem Helvacıoğlu (Sen Anlat Karadeniz)





Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)

Eren Vurdem (Söz) "Canım abim"

Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum)

Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay) "Olmadı bi daha denince biz"

Ahu Türkpençe (BÖRÜ)

Hande Erçel (Siyah İnci)

Nergis Kumbasar (Türk Malı)

Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Çi) "Setsel hareketler..."

Ozan Güven (Fi-Çi) "Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"

Beren Gökyıldız (Anne)

Nilay Deniz (Ateşböceği)

Özcan Deniz (İstanbullu Gelin)

Türkü Turan (Dolunay)

Yıldıray Şahinler (İçerde)

Irmak Örnek (Cesur ve Güzel)





Gizem Karaca (Kara Sevda)

Aslı Enver / İstanbullu Gelin

Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek)

Özge Gürel (Dolunay)

Seyithan Özdemir (İçerde)

Ozan Akbaba, Okan Turan, Yunus Emre Yıldırımer (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Salih Bademci (Kiralık Aşk)

Tamer Levent, Nihan Büyükağaç (Cesur ve Güzel)

Erkan Petekkaya (Paramparça)

Berkay Ateş, Gonca Vuslateri (Anne)

Barış Falay, Hümeyra Akbay (Paramparça)

Fırat Tanış / İstanbullu Gelin

Kaan Urgancıoğlu (Kara Sevda)

Salih Bademci, Müjde Uzman (Kiralık Aşk)

Neslihan Atagül (Kara Sevda)

Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)

Erkan Avcı, Tamer Levent (Cesur ve Güzel)

Barış Kıralioğlu (İçerde)



"Şubeden arkadaşlarla baskın öncesi"

Mine Tugay (Paramparça)

Zerrin Tekindor (Kara Sevda)

Civan Canova (Paramparça)

Kerem Fırtına, Seçkin Özdemir, Salih Bademci, Onur Büyüktopçu, Barış Arduç (Kiralık Aşk)

Gizem Karaca: Ekibimi böyle uyandırırım!

Bizimkiler (1988) Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.

Bizimkiler (Aykut Oray) Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.

Çakallarla Dans 5

Jason Momoa / Game of Thrones

Dizinin birinci ve ikinci sezonlarında rol alan 39 yaşındaki oyuncu, İrlanda’daki sette çekim arasında araçta dinlenirken çekilen fotoğrafına, “O zamanlardan pek çok harika insan ve hikaye hazinesi kaldı bana. Hala ailemi özlüyorum” yorumunu yaptı.

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