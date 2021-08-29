Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları

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Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara
"Bulmuşuz ışığı kaçırır mıyız?"
Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Önce tek karesi yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu Şeref Bey dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti. Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle selfie'sine paylaşan Onur Ünlü, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekti.
Aslı Enver / Babil
"Karavan güncesi. Ayşe"
Defne Samyeli / Sol Yanım
Elçin Sangu / İyi Günde Kötü Günde
"İçimizde kelebek uçuşarak başladık"
Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara
Hivda Zizan Alp / Sefirin Kızı
"Hoşgeldin Elvan'ım"
Furkan Palalı / Benim Tatlı Yalanım
"Böyle seviyoruz birbirimizi"
Ceyda Ateş Toplusoy / Çocuk
"Uykularımız mı onlar"
Aras Bulut İynemli / Çukur
"Say... 3-2-1"
Elçin Sangu/ Çarpışma
Ekrana veda eden Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, Nazım Hikmet'in Veda şiirini paylaştı:
“Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana. İstemez... Yine görüşürüz..."
Aslı Enver (İstanbullu Gelin)
Aslı Enver, İstanbullu Gelin setinde Güven Murat Akpınar'a tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Salih Bademci'nin bu durum karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya (Fi)
"Sette bir bayram havası"
Serra Yılmaz (La Prima Pietra)
İtalya yapımı La Prima Pietra filminde Hatab Hanım karakteri için kamera karşısına geçen Serra Yılmaz setten paylaşımda bulundu.
Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos da yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanımın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu"
Şahan Gökbakar (Recep İvedik 6)
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.
Demet Özdemir (Erkenci Kuş)
Star TV'nin yeni projesi Erkenci Kuş setinden bir kareye yayınlayan dizinin Sanem'i Demet Özdemir fotoğrafa, "En iyiler" notunu yazdı.
Aybüke Pusat (Söz)
Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.
Aras Bulut İynemli (Çukur)
Sezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.
Tuvana Türkay (Deli Gönül)
Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn
Can Nergis (Anne)
"Mutlu ekip candır"
Ufak Tefek Cinayetler ekibi
"Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)
Ozan Güven (Çi)
Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.
Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)
"Sezon finaline 2 bölüm kala biz"
Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)
Eren Vurdem (Söz)
"Canım abim"
Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum)
Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay)
"Olmadı bi daha denince biz"
Ahu Türkpençe (BÖRÜ)
Hande Erçel (Siyah İnci)
Nergis Kumbasar (Türk Malı)
Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Çi)
"Setsel hareketler..."
Ozan Güven (Fi-Çi)
"Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"
Beren Gökyıldız (Anne)
Nilay Deniz (Ateşböceği)
Türkü Turan (Dolunay)
Yıldıray Şahinler (İçerde)
Gizem Karaca (Kara Sevda)
Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek)
Özge Gürel (Dolunay)
Seyithan Özdemir (İçerde)
Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)
Gizem Karaca: Ekibimi böyle uyandırırım!
Bizimkiler (1988)
Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.
Bizimkiler (Aykut Oray)
Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.
Çakallarla Dans 5
Jason Momoa / Game of Thrones