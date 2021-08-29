Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları

Milyonları ekrana kitleyen dizilerin perde arkasında neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Farklı karakterleri ekrana taşıyan yıldızlar, zaman zaman setten fotoğraflar paylaşarak çekimlerden ipuçları veriyor, çalışma ortamlarını gözler önüne seriyor. Son olarak Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisinin setinden bir kareyi yayınladı.

ntv.com.tr

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 1
Cem Yılmaz / Erşan Kuneri

"Dev oyuncuların ışıltılı hayatları. Harika bir hayat. Konforlu müthiş ferahlık. Lüks ve cazibenin merkezi. Setlerde 25 yıl"
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 2
Cengiz Bozkurt / Leyla ile Mecnun

"Yeni baggaldayız ama her şey aynı. Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi. Tek derdidimiz sıccah, onun dışında eğleniyoruz."
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 3

Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara

"Bulmuşuz ışığı kaçırır mıyız?"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 4
Necip Memili / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 5
Aslı Melisa Uzun ve Demet Akbağ

"Zaten hiç anneanne diyesim yok baksanıza"
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 6

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü


Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Önce tek karesi yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu Şeref Bey dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti. Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle selfie'sine paylaşan Onur Ünlü, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekti.


Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 7
Rıza Kocaoğlu / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 8
Defne Samyeli / Sol Yanım
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 9
Özcan Deniz / Seni Çok Bekledim
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 10

Aslı Enver / Babil

"Karavan güncesi. Ayşe"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 11
Ayça Ayşin Turan / Arıza
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 12
Müge Su Şahin / Akrep
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 13
Evrim Alasya / Akrep
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 14

Defne Samyeli / Sol Yanım

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 15
Deniz Can Aktaş  / Menajerimi Ara
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 16

Elçin Sangu / İyi Günde Kötü Günde

"İçimizde kelebek uçuşarak başladık" 

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 17
İsmail Hacıoğlu / Çocuk

"Bana yavaş yavaş gelirken"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 18

Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 19
Özge Özacar / Sevgili Geçmiş

"Setimizin son sahnesinde Elifcan Ongurlar'ımla bir anımız daha oldu, güzel arkadaşımı canımız Hasan çekerken ben de netini attım. İçimdeki en büyük ukdeyi de böylece yapmış oldum. Yeni maceralar için, devam!"
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 20

Hivda Zizan Alp / Sefirin Kızı

"Hoşgeldin Elvan'ım"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 21

Furkan Palalı / Benim Tatlı Yalanım

"Böyle seviyoruz birbirimizi"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 22

Ceyda Ateş Toplusoy / Çocuk

"Uykularımız mı onlar"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 23
Elifcan Ongurlar / Sevgili Geçmiş

"Final"
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 24

Aras Bulut İynemli / Çukur 

"Say... 3-2-1" 

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 25
Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu ile birlikte rol aldıı  9 Kere Leyla filminin setinden ilk fotoğrafını "Uzun bir aradan sonra yine kış filmi" notuyla paylaştı.
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 26
Merve Çağıran / Çocuk
"Efe’nin oyuncaklarını imha ediyoruz"
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 27
Ozan Güven: Pazar seti (Babil)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 28
Demet Evgar ve Ceren Moray (Avlu)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 29

Elçin Sangu/ Çarpışma 

Ekrana veda eden Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, Nazım Hikmet'in Veda şiirini paylaştı: 

“Hoşça kalın 
dostlarım benim 
hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi 
dizilip üstüne kumsalın, 
mendil sallamayın bana. İstemez... Yine görüşürüz..." 

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 30
Özcan Deniz / İstanbullu Gelin
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 31
Meriç Aral / Söz
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 32
Ozan Güven / Babil
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 33
Beren Gökyıldız (Anne)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 34
Rıza Kocaoğlu / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 35
Selen Seyven / Avlu
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 36
Berkay Hardal / Kardeş Çocukları
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 37
Afra Saraçoğlu / Kardeş Çocukları
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 38
Demet Evgar / Avlu
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 39
Leyla Aydın / Erkenci Kuş
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 40
Aytaç Şaşmaz
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 41
Ahsen Eroğlu / Kuzgun
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 42
Görkem Sevindik / Söz
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 43
Fırat Tanış / İstanbullu Gelin
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 44
Melisa Aslı Pamuk / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 45
Emir Benderlioğlu / Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz


Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 46
İrem Altuğ / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 47
Erkan Kolçak Köstendil / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 48
Alperen Duymaz / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 49
Ceren Moray / Avlu
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 50
İrem Helvacıoğlu / Sen Anlat Karadeniz
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 51
Talat Bulut / Yasak Elma

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 52
Onur Saylak: Çok iyiydik be
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 53

Aslı Enver (İstanbullu Gelin)

Aslı Enver, İstanbullu Gelin setinde Güven Murat Akpınar'a tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Salih Bademci'nin bu durum karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti. 

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 54

Serenay Sarıkaya (Fi)

 "Sette bir bayram havası"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 55
Necip Memili (Çukur)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 56

Serra Yılmaz (La Prima Pietra)

İtalya yapımı La Prima Pietra filminde Hatab Hanım karakteri için kamera karşısına geçen Serra Yılmaz setten paylaşımda bulundu.

Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos da yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanımın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 57
Demet Evgar: Canlarım (Avlu)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 58
Lavinya Ünlüer ve Gökçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 59
Necip Memili / Çukur
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 60
Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)

"Allahım ne şanslı bir erkek” dediğinizi duyar gibiyim
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 61

Şahan Gökbakar (Recep İvedik 6)

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 62
Aşk Bu Mu (Afra Saraçoğlu)

Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu Aşk Bu Mu filminde buluştu. 19 yaşındaki Saraçoğlu, filmin setin ilk kareyi sosyal medyada yayınladı.
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 63

Demet Özdemir (Erkenci Kuş)

Star TV'nin yeni projesi Erkenci Kuş setinden bir kareye yayınlayan dizinin Sanem'i Demet Özdemir fotoğrafa, "En iyiler" notunu yazdı.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 64

Aybüke Pusat (Söz)

Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 65

Aras Bulut İynemli (Çukur)

Sezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 66

Tuvana Türkay (Deli Gönül)

Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 67

Can Nergis (Anne)

"Mutlu ekip candır" 

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 68
Burak Sevinç (Söz)

Söz dizisinde Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç Instagram hesabından bu hafta diziye veda eden Mustafa Yıldıran (Hafız) ve oyuncu arkadaşlarıyla çekildikleri bir kareyi paylaştı.
Sevinç paylaşımına, "Kadıköy’den abim gelmiş, sette bir bayram havası. Dostlar ayrı kalamıyorlar" mesajını yazdı.
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 69
Oyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından setselhalle hashtag'i ile bir kare paylaştı.
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 70
Çağatay Ulusoy - Aras Bulut İynemli (İçerde)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 71

Ufak Tefek Cinayetler ekibi

"Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 72

Ozan Güven (Çi)

Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 73
Cem Yılmaz (Karakomik Filmler)


Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 74
Çağlar Ertuğrul (Fazilet Hanım ve Kızları)


Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 75
Gülse Birsel (Jet Sosyete)


Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 76

Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)

"Sezon finaline 2 bölüm kala biz"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 77
Cansu Dere (Şahsiyet)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 78
İrem Helvacıoğlu (Sen Anlat Karadeniz)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 79

Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 80

Eren Vurdem (Söz)

"Canım abim"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 81

Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 82
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 83

Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay)

"Olmadı bi daha denince biz"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 84

Ahu Türkpençe (BÖRÜ)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 85

Hande Erçel (Siyah İnci)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 86

Nergis Kumbasar (Türk Malı)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 87

Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Çi)

"Setsel hareketler..."

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 88

Ozan Güven (Fi-Çi)

"Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 89

Beren Gökyıldız (Anne)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 90

Nilay Deniz (Ateşböceği)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 91
Özcan Deniz (İstanbullu Gelin)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 92

Türkü Turan (Dolunay)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 93

Yıldıray Şahinler (İçerde)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 94
Irmak Örnek (Cesur ve Güzel)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 95

Gizem Karaca (Kara Sevda)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 96
Aslı Enver / İstanbullu Gelin
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 97

Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 98

Özge Gürel (Dolunay)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 99

Seyithan Özdemir (İçerde)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 100
Ozan Akbaba, Okan Turan, Yunus Emre Yıldırımer (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 101
Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Salih Bademci (Kiralık Aşk)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 102
Tamer Levent, Nihan Büyükağaç (Cesur ve Güzel)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 103
Erkan Petekkaya (Paramparça)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 104
Berkay Ateş, Gonca Vuslateri (Anne)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 105
Barış Falay, Hümeyra Akbay (Paramparça)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 106
Fırat Tanış / İstanbullu Gelin
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 107
Kaan Urgancıoğlu (Kara Sevda)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 108
Salih Bademci, Müjde Uzman (Kiralık Aşk)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 109
Neslihan Atagül (Kara Sevda)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 110

Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 111
Erkan Avcı, Tamer Levent (Cesur ve Güzel)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 112
Barış Kıralioğlu (İçerde)

"Şubeden arkadaşlarla baskın öncesi"
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 113
Mine Tugay (Paramparça)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 114
Zerrin Tekindor (Kara Sevda)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 115
Civan Canova (Paramparça)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 116
Kerem Fırtına, Seçkin Özdemir, Salih Bademci, Onur Büyüktopçu, Barış Arduç (Kiralık Aşk)
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 117

Gizem Karaca: Ekibimi böyle uyandırırım!

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 118
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 119

Bizimkiler (1988)

Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 120

Bizimkiler (Aykut Oray) 

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 121

Çakallarla Dans 5

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 122
Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 123

Jason Momoa / Game of Thrones 

Cem Yılmaz Erşan Kuneri setinden paylaştı: Dev oyuncuların ışıltılı hayatları - 124
Dizinin birinci ve ikinci sezonlarında rol alan 39 yaşındaki oyuncu, İrlanda’daki sette çekim arasında araçta dinlenirken çekilen fotoğrafına, “O zamanlardan pek çok harika insan ve hikaye hazinesi kaldı bana. Hala ailemi özlüyorum” yorumunu yaptı.

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