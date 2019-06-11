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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatilde

Tatil sezonunu Bodrum’da açan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, kısa bir Çeşme turunun ardından yine Bodrum’a döndü. Çift, önceki gün Samatya adlı yatla denizde görüntülendi.

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    Cem Yılmaz, bayramda Defne Samyeli ve oğlu Kemal’le Bodrum’daki yazlığına gitti.


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    Ardından birkaç gün için Çeşme’ye geçen çift, hafta sonu yeniden Bodrum’a döndü.


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    Ünlü komedyen, önceki gün ise oğlu ve sevgilisi ile tekne turuna çıktı.

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    Bulundukları Samatya adlı yat, öğle saatlerinde Yalıkavak açıklarına demirledi.


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    Defne Samyeli gün boyunca mavi suların keyfini sürerken, Cem Yılmaz daha çok güneşlenmeyi tercih etti.

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    Samyeli bir ara sevgilisinin sırtına güneş koruyucu sürerken objektife yansıdı.
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