Cem Yılmaz: Oğlum baban Acun değil

1 Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın Kıbrıs prömiyerini Concorde Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi.







2 Usta komedyen, yeni şovunda Tarkan, Acun Ilıcalı, oğlu Kemal ve eski eşi Ahu Yağtu ile ilgili de espriler yaptı.







3 Her gösterisini kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz, Sahnede bakış ve hareketleriyle hep Tarkan gibi bir adam olmak istediğini dile getirdi.







4 Yılmaz, "Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal 'dert babasıyım' diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan’a hep sormak istemişimdir 'Ne derdin var acaba Tarkan?' diye" sözleriyle seyircileri güldürdü.







5 Oğlu Kemal ile bir anısını da anlatan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Ben daha üzerime bir kışlık mont almadan bir baktım bizim oğlan oynadığı oyun karakterine kredi kartımdan 6 bin liralık alışveriş yapmış."







6 "Oğlumu aldım karşıma konuştum: Oğlum baban Acun Ilıcalı değil, harcamalarına dikkat!"





