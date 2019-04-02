Cem Yılmaz: Oğlum baban Acun değil

Yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile izleyici karşısına çıkmaya devam eden Cem Yılmaz, Kıbrıs gösterisinde "Ben daha üzerime bir kışlık mont almadan bir baktım bizim oğlan kredi kartımdan 6 bin liralık alışveriş yapmış. Oğlumu aldım karşıma konuştum: Oğlum baban Acun Ilıcalı değil, harcamalarına dikkat!" ifadelerini kullandı.
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın Kıbrıs prömiyerini Concorde Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi.
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Usta komedyen, yeni şovunda Tarkan, Acun Ilıcalı, oğlu Kemal ve eski eşi Ahu Yağtu ile ilgili de espriler yaptı.
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Her gösterisini kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz, Sahnede bakış ve hareketleriyle hep Tarkan gibi bir adam olmak istediğini dile getirdi.
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Yılmaz, "Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal 'dert babasıyım' diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan’a hep sormak istemişimdir 'Ne derdin var acaba Tarkan?' diye" sözleriyle seyircileri güldürdü.
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Oğlu Kemal ile bir anısını da anlatan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Ben daha üzerime bir kışlık mont almadan bir baktım bizim oğlan oynadığı oyun karakterine kredi kartımdan 6 bin liralık alışveriş yapmış."
Gösteri sonrası hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Yılmaz’ın ilk Kıbrıs gösterisinden hayli memnun kaldığı gözlenirken, otel yetkililerinden mayıs ayındaki ikinci Kıbrıs gösterisi için yoğun bir talep olduğu bilgisi verildi.