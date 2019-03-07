Cem Yılmaz: Siz parayı alana kadar bin kere düşünüyorsunuz, ben aldıktan sonra

1 Cem Yılmaz, Swissotel'de gerçekleşen, Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsoru olduğu Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde sahneye çıktı. Sabah'ıhn haberine göre konukları gülmekten kırıp geçiren komedyenin paylaşımlarından bazıları şöyle:



- Evde Baby TV izliyorum. Sizin çocuklar yaptığınız işten dolayı doları düşünüyor olabilir ama bizde durum farklı. Ben 'Acaba oğluma ne kadar olumlu şey yüklerim?' derken, bizimki daha ne kadar çok Playstation oynarım derdinde. Bazen çocuklar anneye çekebiliyor.





2 - Bir gün iş görüşmesindeyim, Kemal evde. Telefonuma mesaj geldi, 1'inci level indi, 2'nci level indi, 6'ncı level'e geldik diye. Oyunun hepsini indirmiş. Bana 6 bin TL'ye mal oldu.





3 - Alışveriş zirvesinde sahneye çıkan bir komedyen olarak olaya bakış açım; para ne zaman gelecek, stopaj size mi ait? Çünkü benim konumum bu. Bende düşünme para yattıktan sonra başlıyor ama siz parayı alana kadar bin kere düşünüyorsunuz. Ben iyi performans sergilemediğim gösterilerde aldığım parayı iade ederim.





4 - Bizim işin size göre daha çileli, acıklı yönü var. Ömrün para ediyor böyle. Burada ölsem sırf bu para için.

5 - Bugün siz 'Dolar kaç olur?' diye düşünürken, ben yola böyle çıkmadım, benim filmler kıçını kurtaracak mı diye düşündüm. Hepsini mikro ekonomi düzeyinde tasarladım.





6 Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı vizyondaki ikinci haftasında Netflix'e satmasıyla ilgili de konuştu. Netflix'in bir bilmece olduğunu söyleyen Yılmaz, "Marka resmen bir bombardıman yapıyor adının anılması için. Bana bu işin altında bir şey var gibi geliyor. Ona para ver, buralara dağıt, bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben almadım, almam da ama alırsam fikrim değişir mi, evet değişir" dedi.



