Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya şubat ayına damga vurdu

Medya Takip Merkezi, şubat ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı. Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya birlikteliği şubat ayında gündemin zirvesinde yer aldı.

Abone ol Paylaş







DHA 10.03.2020 - 13:37

Medya Takip Merkezi(MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını açıkladı. Yapılan medya araştırmasına göre; şubat ayının en popüler ismi Acun Ilıcalı oldu.

Listede Ilıcalı’yı sürpriz aşkları ile medyanın ilgi odağı haline gelen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti takip etti.







Ilıcalı, 7 bin 3 haber ile şubat ayında da en çok konuşulan ünlü isim oldu.







Yılmaz ay boyunca 6 bin 977 habere yansırken, Serenay Sarıkaya ise 5 bin 417 haberde adından bahsettirdi.







Ünlü komedyen Yılmaz ile ayrıldıktan sonra, Sarıkaya ile olan birlikteliğine 'Konduramadım' açıklamasında bulunan Samyeli ise medyada 3 bin 907 haberde yer aldı.

ŞUBAT AYININ EN ÇOK KONUŞULANLARI Şubat ayının en çok konuşulan isimler ve gündem oldukları haber sayıları ilk 20 sıralamasıyla açıklandı.