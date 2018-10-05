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Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ile evlilik iddiasına cevap: Siz gidin biz geliyoruz

55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ndeki söyleşisinde Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir'de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde, "Siz gidin biz geliyoruz oraya" cevabını verdi.

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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu.

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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz'ın söyleşisini salon dışına kurulan barko vizyondan takip etti.

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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi.
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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı 'Her şey Çok Güzel Olacak' filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.

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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Yedi aydır birlikte olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin, İzmir'de bir otelde nikah masasına oturacakları iddia edilmişti.

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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Söyleşinin ardından salonu terk edip, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına "kapıyı kapatın" diyerek araca bindi.

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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Daha sonra gelen Cem Yılmaz magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı.
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    Cem Yılmaz, Defne Samyeli
    Gazetecilerin, "Bir dahaki ay çeşmede düğün olacağıyla ilgili haberler var doğru mu?" şeklindeki sorusuna Cem Yılmaz esprili bir şekilde, "Siz gidin biz geliyoruz oraya" karşılığını verdi.
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