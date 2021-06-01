Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava

Komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

DHA 01.06.2021 - 12:47

Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava - 1

Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için davacı oldu. 

Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava - 2
Yılmaz avukatı aracılığı ile mahkemeye dilekçe sundu.
Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava - 3
Yılmaz'ın dilekçesinde, Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı, nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği belirtildi.
Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava - 4
Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava - 5
48 yaşındaki Yılmaz, oyuncu eşiyle 2012 yılında evlenmiş ve bir yıl sonra boşanmıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER