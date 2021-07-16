Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi

Milyonları ekrana kitleyen dizilerin perde arkasında neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Farklı karakterleri ekrana taşıyan yıldızlar, zaman zaman setten fotoğraflar paylaşarak çekimlerden ipuçları veriyor, çalışma ortamlarını gözler önüne seriyor. Son olarak Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt setten bir kareyi paylaştı.

ntv.com.tr

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 1
Cengiz Bozkurt / Leyla ile Mecnun

"Yeni baggaldayız ama her şey aynı. Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi. Tek derdidimiz sıccah, onun dışında eğleniyoruz."
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 2

Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara

"Bulmuşuz ışığı kaçırır mıyız?"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 3
Necip Memili / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 4
Aslı Melisa Uzun ve Demet Akbağ

"Zaten hiç anneanne diyesim yok baksanıza"
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 5

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü


Oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Önce tek karesi yayınlanan Onur Ünlü, "Atarsa dokuz" yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu Şeref Bey dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti. Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle selfie'sine paylaşan Onur Ünlü, "Atmazsa da atmasın" mesajıyla dikkat çekti.


Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 6
Rıza Kocaoğlu / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 7
Defne Samyeli / Sol Yanım
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 8
Özcan Deniz / Seni Çok Bekledim
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 9

Aslı Enver / Babil

"Karavan güncesi. Ayşe"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 10
Ayça Ayşin Turan / Arıza
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 11
Müge Su Şahin / Akrep
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 12
Evrim Alasya / Akrep
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 13

Defne Samyeli / Sol Yanım

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 14
Deniz Can Aktaş  / Menajerimi Ara
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 15

Elçin Sangu / İyi Günde Kötü Günde

"İçimizde kelebek uçuşarak başladık" 

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 16
İsmail Hacıoğlu / Çocuk

"Bana yavaş yavaş gelirken"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 17

Ahsen Eroğlu / Menajerimi Ara

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 18
Özge Özacar / Sevgili Geçmiş

"Setimizin son sahnesinde Elifcan Ongurlar'ımla bir anımız daha oldu, güzel arkadaşımı canımız Hasan çekerken ben de netini attım. İçimdeki en büyük ukdeyi de böylece yapmış oldum. Yeni maceralar için, devam!"
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 19

Hivda Zizan Alp / Sefirin Kızı

"Hoşgeldin Elvan'ım"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 20

Furkan Palalı / Benim Tatlı Yalanım

"Böyle seviyoruz birbirimizi"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 21

Ceyda Ateş Toplusoy / Çocuk

"Uykularımız mı onlar"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 22
Elifcan Ongurlar / Sevgili Geçmiş

"Final"
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 23

Aras Bulut İynemli / Çukur 

"Say... 3-2-1" 

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 24
Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu ile birlikte rol aldıı  9 Kere Leyla filminin setinden ilk fotoğrafını "Uzun bir aradan sonra yine kış filmi" notuyla paylaştı.
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 25
Merve Çağıran / Çocuk
"Efe’nin oyuncaklarını imha ediyoruz"
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 26
Ozan Güven: Pazar seti (Babil)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 27
Demet Evgar ve Ceren Moray (Avlu)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 28

Elçin Sangu/ Çarpışma 

Ekrana veda eden Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, Nazım Hikmet'in Veda şiirini paylaştı: 

“Hoşça kalın 
dostlarım benim 
hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi 
dizilip üstüne kumsalın, 
mendil sallamayın bana. İstemez... Yine görüşürüz..." 

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 29
Özcan Deniz / İstanbullu Gelin
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 30
Meriç Aral / Söz
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 31
Ozan Güven / Babil
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 32
Beren Gökyıldız (Anne)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 33
Rıza Kocaoğlu / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 34
Selen Seyven / Avlu
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 35
Berkay Hardal / Kardeş Çocukları
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 36
Afra Saraçoğlu / Kardeş Çocukları
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 37
Demet Evgar / Avlu
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 38
Leyla Aydın / Erkenci Kuş
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 39
Aytaç Şaşmaz
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 40
Ahsen Eroğlu / Kuzgun
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 41
Görkem Sevindik / Söz
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 42
Fırat Tanış / İstanbullu Gelin
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 43
Melisa Aslı Pamuk / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 44
Emir Benderlioğlu / Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz


Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 45
İrem Altuğ / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 46
Erkan Kolçak Köstendil / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 47
Alperen Duymaz / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 48
Ceren Moray / Avlu
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 49
İrem Helvacıoğlu / Sen Anlat Karadeniz
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 50
Talat Bulut / Yasak Elma

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 51
Onur Saylak: Çok iyiydik be
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 52

Aslı Enver (İstanbullu Gelin)

Aslı Enver, İstanbullu Gelin setinde Güven Murat Akpınar'a tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Salih Bademci'nin bu durum karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti. 

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 53

Serenay Sarıkaya (Fi)

 "Sette bir bayram havası"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 54
Necip Memili (Çukur)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 55

Serra Yılmaz (La Prima Pietra)

İtalya yapımı La Prima Pietra filminde Hatab Hanım karakteri için kamera karşısına geçen Serra Yılmaz setten paylaşımda bulundu.

Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos da yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanımın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 56
Demet Evgar: Canlarım (Avlu)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 57
Lavinya Ünlüer ve Gökçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 58
Necip Memili / Çukur
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 59
Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)

"Allahım ne şanslı bir erkek” dediğinizi duyar gibiyim
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 60

Şahan Gökbakar (Recep İvedik 6)

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 61
Aşk Bu Mu (Afra Saraçoğlu)

Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si Afra Saraçoğlu Aşk Bu Mu filminde buluştu. 19 yaşındaki Saraçoğlu, filmin setin ilk kareyi sosyal medyada yayınladı.
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 62

Demet Özdemir (Erkenci Kuş)

Star TV'nin yeni projesi Erkenci Kuş setinden bir kareye yayınlayan dizinin Sanem'i Demet Özdemir fotoğrafa, "En iyiler" notunu yazdı.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 63

Aybüke Pusat (Söz)

Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 64

Aras Bulut İynemli (Çukur)

Sezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 65

Tuvana Türkay (Deli Gönül)

Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 66

Can Nergis (Anne)

"Mutlu ekip candır" 

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 67
Burak Sevinç (Söz)

Söz dizisinde Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç Instagram hesabından bu hafta diziye veda eden Mustafa Yıldıran (Hafız) ve oyuncu arkadaşlarıyla çekildikleri bir kareyi paylaştı.
Sevinç paylaşımına, "Kadıköy’den abim gelmiş, sette bir bayram havası. Dostlar ayrı kalamıyorlar" mesajını yazdı.
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 68
Oyuncu Gizem Karaca Instagram hesabından setselhalle hashtag'i ile bir kare paylaştı.
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 69
Çağatay Ulusoy - Aras Bulut İynemli (İçerde)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 70

Ufak Tefek Cinayetler ekibi

"Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 71

Ozan Güven (Çi)

Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 72
Cem Yılmaz (Karakomik Filmler)


Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 73
Çağlar Ertuğrul (Fazilet Hanım ve Kızları)


Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 74
Gülse Birsel (Jet Sosyete)


Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 75

Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)

"Sezon finaline 2 bölüm kala biz"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 76
Cansu Dere (Şahsiyet)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 77
İrem Helvacıoğlu (Sen Anlat Karadeniz)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 78

Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 79

Eren Vurdem (Söz)

"Canım abim"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 80

Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 81
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 82

Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay)

"Olmadı bi daha denince biz"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 83

Ahu Türkpençe (BÖRÜ)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 84

Hande Erçel (Siyah İnci)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 85

Nergis Kumbasar (Türk Malı)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 86

Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Çi)

"Setsel hareketler..."

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 87

Ozan Güven (Fi-Çi)

"Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 88

Beren Gökyıldız (Anne)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 89

Nilay Deniz (Ateşböceği)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 90
Özcan Deniz (İstanbullu Gelin)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 91

Türkü Turan (Dolunay)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 92

Yıldıray Şahinler (İçerde)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 93
Irmak Örnek (Cesur ve Güzel)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 94

Gizem Karaca (Kara Sevda)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 95
Aslı Enver / İstanbullu Gelin
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 96

Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 97

Özge Gürel (Dolunay)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 98

Seyithan Özdemir (İçerde)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 99
Ozan Akbaba, Okan Turan, Yunus Emre Yıldırımer (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 100
Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Salih Bademci (Kiralık Aşk)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 101
Tamer Levent, Nihan Büyükağaç (Cesur ve Güzel)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 102
Erkan Petekkaya (Paramparça)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 103
Berkay Ateş, Gonca Vuslateri (Anne)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 104
Barış Falay, Hümeyra Akbay (Paramparça)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 105
Fırat Tanış / İstanbullu Gelin
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 106
Kaan Urgancıoğlu (Kara Sevda)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 107
Salih Bademci, Müjde Uzman (Kiralık Aşk)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 108
Neslihan Atagül (Kara Sevda)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 109

Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 110
Erkan Avcı, Tamer Levent (Cesur ve Güzel)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 111
Barış Kıralioğlu (İçerde)

"Şubeden arkadaşlarla baskın öncesi"
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 112
Mine Tugay (Paramparça)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 113
Zerrin Tekindor (Kara Sevda)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 114
Civan Canova (Paramparça)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 115
Kerem Fırtına, Seçkin Özdemir, Salih Bademci, Onur Büyüktopçu, Barış Arduç (Kiralık Aşk)
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 116

Gizem Karaca: Ekibimi böyle uyandırırım!

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 117
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 118

Bizimkiler (1988)

Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 119

Bizimkiler (Aykut Oray) 

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 120

Çakallarla Dans 5

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 121
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 122

Jason Momoa / Game of Thrones 

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun setinden paylaştı: Hisler 8 yıl önce bırakıldığı gibi - 123
Dizinin birinci ve ikinci sezonlarında rol alan 39 yaşındaki oyuncu, İrlanda’daki sette çekim arasında araçta dinlenirken çekilen fotoğrafına, “O zamanlardan pek çok harika insan ve hikaye hazinesi kaldı bana. Hala ailemi özlüyorum” yorumunu yaptı.

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