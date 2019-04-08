Centilmen Justin Bieber
ntv.com.tr
Eşi Hailey Baldwin'e çiçek alırken görüntülenen ünlü şarkıcı Justin Bieber için hayranları "Ne kadar centilmen" yorumu yaptı.
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Ünlü şarkıcı Justin Bieber, objektiflere yakalandığı son haliyle ne kadar centilmen olduğunu gösterdi.
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26 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, dün Beverly Hills’te, eşi Hailey Baldwin için çiçek alırken görüntülendi.
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Bieber için hayranları, “Ne kadar centilmen” benzeri yorumlar yaptı.
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Bieber en son, eşi Hailey Baldwin'in 1 Nisan'da doktor kontrolündeki fotoğraflarını ve bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaşmış, ardından yaptığı hamilelik şakası için özür mesajı yayınlamıştı.
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Bieber şu ifadeleri kullanmıştı: "Çocuğu olmayanlara duyarsız kalmayı amaçlamadım. Tanıdığım birçok insan ailesini şaşırtmak için böyle şakalar yapıyor. İncittiğim herkesten özür dilerim. Kimseyi üzmek istemem."