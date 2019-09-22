Ceyda Ateş Çocuk dizisini anlattı: Şule'ye hak veriyorum

Peki bunlar için ABD’deki altı senede neler yaptınız?



- Pek çok insan beni oynadığım dizilerden biliyor ama çok iyi tanımıyor. “Evlendi yurtdışına yerleşti, orada da evinde oturuyor” diye düşünüyorlar. Ama gerçekte altyapımın ne kadar dolu olduğunu, nelerle uğraştığımı kimse bilmiyor.



Anlatın o halde...



- Uzun yıllardır at biniyorum, profesyonel biniciyim, yakında sertifika alıp çocuklara eğitim vereceğim. Çocuk yaşlardan beri aldığım bale eğitimim var. Yağlıboya tablo çalışmaları yapıyorum. Kendime evde bir atölye kurdum, sergi açmayı planlıyorum. Hollywood’dan bir oyuncuyla anlaştım, oyuncu koçum oldu, uzun zamandır ondan dersler alıyorum. İngilizcemi çok geliştirdim.

O dönemde Buğra Bey’in ailesinin sizi istemediği söylendi. Olayın aslı nedir?



- Doğrusu nedir bilmeden pek çok şey yazıldı. Ama öyle bir problem yoktu ve o haberler doğru değildi. Biz Buğra ve ailesiyle çok iyiyiz. Buğra’nın ailesi ABD’de komşumuz, görüşüyoruz. Buradaki boş vakitlerimizde de ailece birlikteyiz. Hatta en son bu yaz hep birlikte tatile gittik. Kısacası keyifli ve mutluyuz.