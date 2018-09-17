Ceyda Düvenci: Gözüm yaşlı, kalbim mutlu... Balköpüğüm yolun açık olsun (Ünlülerden okul paylaşımları)
Yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çocuklarını okula gönderen ünlü isimler de duygularını sosyal medya mesajlarıyla dile getirdi. Ünlü isimler okulun ilk günü çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte ünlülerden okul paylaşımları...
1
Ceyda Düvenci
Büyüdü, çiçeklendi, güzelleşti... Masal okuyarak güne başlayan, bahçesindeki çiçeklerden taç yapan öğretmenin sevgiyle karşıladığı, 2.sınıf öğrencilerinin güller vererek kucakladığı, el ele veren velilerin sevgi çemberlerinin altından yürüyerek sınıfına şarkılarla gittiği, mutluluk saçan ilkokuluna başladı...
2
Gönlüm rahat, gözüm yaşlı, kalbim mutlu, midemde kelebekler... Balköpüğüm yolun açık olsun... Öğrendiğin her güzel şey sana mutluluk katsın... Seni çok çok çok seviyorum...
3
Okan Karaca
Herkese başarılar... Yeni eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci ve 163 bin öğretmen 6 bin 900 okulda ders başı yapacak. Trafiği hayal bile etmiyorum ama hiç önemi yok yeter ki okula gitsinler öğrenimlerini tamamlasınlar herkese başarılar
4
Beren Gökyıldız
Günaydın… Başarılı, mutlu bir okul yılı olsun hepimize
5
Şahan Gökbakar
"Arkada duran Büyük ATATÜRK, ondeki ise onun sayesinde adam olmus sıradan bir Türk. Hersey icin tesekkurler"
6
Işın Karaca
Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk... Her şeyden önce sevgi, saygı ve değerlerinize sahip çıkın güzel yavrular... 2018-2019 eğitim yılı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun...
7
Süheyl Uygur
Günaydın. Aşkım Ayşem İle okulun ilk günü, mutluyuz.
8
Ataberk Mutlu
Okullar açıldı... Yeni eğitim ve öğretim yılında herkese başarılar diliyorum