Ceyda Düvenci: Gözüm yaşlı, kalbim mutlu... Balköpüğüm yolun açık olsun (Ünlülerden okul paylaşımları)

1 Ceyda Düvenci



Büyüdü, çiçeklendi, güzelleşti... Masal okuyarak güne başlayan, bahçesindeki çiçeklerden taç yapan öğretmenin sevgiyle karşıladığı, 2.sınıf öğrencilerinin güller vererek kucakladığı, el ele veren velilerin sevgi çemberlerinin altından yürüyerek sınıfına şarkılarla gittiği, mutluluk saçan ilkokuluna başladı...

2 Gönlüm rahat, gözüm yaşlı, kalbim mutlu, midemde kelebekler... Balköpüğüm yolun açık olsun... Öğrendiğin her güzel şey sana mutluluk katsın... Seni çok çok çok seviyorum...

3 Okan Karaca



Herkese başarılar...

Yeni eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci ve 163 bin öğretmen 6 bin 900 okulda ders başı yapacak. Trafiği hayal bile etmiyorum ama hiç önemi yok yeter ki okula gitsinler öğrenimlerini tamamlasınlar herkese başarılar

4 Beren Gökyıldız



Günaydın… Başarılı, mutlu bir okul yılı olsun hepimize

5 Şahan Gökbakar



"Arkada duran Büyük ATATÜRK, ondeki ise onun sayesinde adam olmus sıradan bir Türk. Hersey icin tesekkurler"

6 Işın Karaca



Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk...

Her şeyden önce sevgi, saygı ve değerlerinize sahip çıkın güzel yavrular...

2018-2019 eğitim yılı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun...

7 Süheyl Uygur



Günaydın. Aşkım Ayşem İle okulun ilk günü, mutluyuz.