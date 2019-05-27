Cezaevinde defile (Sao Paulo Moda Haftası)

Brezilya Sao Paulo Moda Haftası'nda en ünlü tasarımcı ve modellerin gösterilerine alışkın olsa da çarşamba günü ülkede sıra dışı bir defile vardı: Tutuklu tasarımcılar, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kreasyonlarını sergiledi. (Fotoğrafları: AFP)
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Brezilya’da düzenlenen Sao Paulo Moda Haftası kapsamında bir de sürpriz yapıldı.
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Geçen çarşamba günü, ülkedeki çeşitli cezaevlerinden modaya meraklı tutuklu ve hükümlüler, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde birkaç aydır üzerinde çalıştıkları kreasyonlarını sergilediler.
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Tasarımları taşıyan modeller, podyum yerine cezaevinin avlusunda geçit yaptı.
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Hükümlü tasarımcılar da duvar kenarında kıyafetlerini giyen modelleri izledi.
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Defilenin tutukluları tığ ile örgü faaliyetiyle rehabilite etme projesinin bir parçası olduğu açıklandı.
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İşte mahkumların dikkat çeken defile öncesi hazırlıkları...