Cezaevine giren Ufuk Bayraktar'tan açıklama

Ezel dizisindeki ve Dağ filmindeki performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan en son ‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı olarak televizyon izleyicisinin karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007’de karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "6 ay sonra görüşürüz" dedi.
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Ezel ve Dağ gibi yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderidi. Gelişmelerin ardından Bayraktar'ın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.
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Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayat, insana doğumundan ölümüne dek birçok şeyi yaşatarak, kazandırarak, kaybettirerek, düşündürterek olgunlaştıran; aratıp öğreten ve isteyene de gerçeği bulduran müthiş bir okul ve sınav yeridir."
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"Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benimde 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahlı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adeletinin güvenli ellerinde olacağım."
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"Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır. İnşallah 6 ay sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun."