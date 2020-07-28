Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları)

Kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınlar, birbirlerine meydan okuyor. İşte ünlülerin 'challenge accepted' akımı paylaşımları...

ntv.com.tr 28.07.2020 - 09:04

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 1

Dünyanın her yerinde, her gün kadına yönelik şiddet ve taciz olayları yaşanmaya devam ediyor. Kadınlar ise buna tepki göstermek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çeşitli yollar deniyorlar.

Bunun için yeni bir akım başlattılar. Sosyal medyada birbirlerine meydana okuyarak, siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Bu yeni akıma destek  olmak için ünlüler de katıldı.

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor.

Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor.

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 2

ARZUM ONAN

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 3

ASLIHAN GÜRBÜZ

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 4

DİDEM SOYDAN

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 5

GÜLBEN ERGEN

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 6

GUPSE ÖZAY

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 7

HAZAL KAYA

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 8

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 9

SEDA SAYAN

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 10

SELİN ŞEKERCİ

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 11

SEZİN AKBAŞOĞULLARI

Challenge accepted akımı nedir? (İşte ünlülerden challenge accepted akımı paylaşımları) - 12

CARA DELEVİNGNE

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