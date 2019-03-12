Chance the Rapper çocukluk aşkıyla evlendi
ntv.com.tr
Amerikalı hip hop şarkıcısı Chance the Rapper, çocukluk aşkı Kirsten Corley ile hayallerindeki düğünü yaparak evlendi. Çiftin düğününe Kim Kardashian ile Kanye West de katıldı.
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Gerçek adı Chancelor Jonathan Bennett olan Amerikalı hip hop şarkıcısı Chance the Rapper, çocukluk aşkı Kirsten Corley ile evlendi.
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25 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu eski model Corley ile California’daki Newport Plajı’nda yapılan bir düğünle evlendi.
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Geçtiğimiz aralık ayında resmi nikah kıyan çift, bu kez hayallerindeki düğünü yaptı.
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Çiftin üç yaşındaki kızı Kensli de düğüne katıldı.
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Çok mutlu oldukları görülen çift, objektiflere öpüşerek poz verdi.
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2015 yılında kızları dünyaya gelen çift, doğumdan sonra bir süre ayrılmış, sonra tekrar bir araya gelmişti.
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Çiftin plaj düğününe 150 kadar davetli katıldı.
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Davetliler arasında ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West de bulunuyordu.