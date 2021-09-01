Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor

Fransız moda devi Chanel, 100 yıllık ikonik parfümü No. 5 için çiçek tedarik edebilmek amacıyla daha fazla yasemin tarlası satın alıyor.

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01.09.2021 - 09:00

Reuters, Chanel 'in, Chanel No. 5'in ana bileşeni olan yaseminin varlığını güvence altına almak için daha fazla tarla satın aldığını açıklandı.

Lüks markanın, 100 yıllık parfümünde kullanılan çiçek bitkilerinin kaybolmasına karşı temkinli olduğu belirtildi.

No. 5'in her bir şişesinin üretimi için bin adet yasemin çiçeği gerekiyor.





Bir uzman, “Chanel'in Fransa'nın Grasse kentinde ekstra çiçek tarlaları almasında, en çok satan parfümünde kullanılan mahsullerin kaybolabileceğinden duyduğu endişe etkili. Grasse, dünyanın parfüm başkenti olarak biliniyor" dedi.

Habere göre, Chanel, Grasse'de çiftlik sahibi Mul Ailesi'yle ortaklaşa kullandığı 20 hektara ek

olarak 10 hektar (100 bin metrekare) arazi daha satın aldı.

Çiftlik yönetimi, çiçek toplayıcılarının açık havada çalışması nedeniyle corona virüs salgını önlemlerinden fazla etkilenmediğini ifade etti.

Chanel tarlalarından fotoğraflar...