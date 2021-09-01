Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor

Fransız moda devi Chanel, 100 yıllık ikonik parfümü No. 5 için çiçek tedarik edebilmek amacıyla daha fazla yasemin tarlası satın alıyor.

01.09.2021 - 09:00

Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 1

Reuters, Chanel 'in, Chanel No. 5'in ana bileşeni olan yaseminin varlığını güvence altına almak için daha fazla tarla satın aldığını açıklandı.

Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 2
Lüks markanın, 100 yıllık parfümünde kullanılan çiçek bitkilerinin kaybolmasına karşı temkinli olduğu belirtildi.
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 3
No. 5'in her bir şişesinin üretimi için bin adet yasemin çiçeği gerekiyor.

Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 4
Bir uzman, “Chanel'in Fransa'nın Grasse kentinde ekstra çiçek tarlaları almasında, en çok satan parfümünde kullanılan mahsullerin kaybolabileceğinden duyduğu endişe etkili. Grasse, dünyanın parfüm başkenti olarak biliniyor" dedi.
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 5
Habere göre, Chanel, Grasse'de çiftlik sahibi Mul Ailesi'yle ortaklaşa kullandığı 20 hektara ek
olarak 10 hektar (100 bin metrekare) arazi daha satın aldı.
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 6
Çiftlik yönetimi, çiçek toplayıcılarının açık havada çalışması nedeniyle corona virüs salgını önlemlerinden fazla etkilenmediğini ifade etti.
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 7
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 8
Chanel tarlalarından fotoğraflar...
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 9
Chanel ikonik parfümü için daha fazla yasemin tarlası alıyor - 10

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