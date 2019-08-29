Chanel'in yeni yüzü trans model Teddy Quinlivan

1 Victoria’s Secret'ın ardından Fransız moda evi Chanel da bir trans model seçiminde bulundu. Firma ünlü trans model Teddy Quinlivan'ı reklam yüzü yaptı.







2 Quinlivan, Chanel'in yeni yüzü seçilmesini, özellikle kendini transgender olarak tanımlayanlar başta olmak üzere LGBT+ hareketi için “Hayatta olmak için mükemmel bir zaman” dedi.







3 Chanel, Quinlivan'ı yeni yüzü olarak ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarında olumlu tepkiler de aldı.







4 Daha önce Chanel'in yanı sıra Gucci, Chloé ve Louis Vuitton gibi moda devlerinin defilelerinde boy gösteren 25 yaşındaki model, trans olduğunu 2017'de açıklamıştı.





