Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

Son olarak The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan yıldız oyuncu Charlize Theron oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.

20.07.2020 - 09:49

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor - 1
İzlenme rekoru kıran The Old Guard filminin yıldızı dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor.


Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor - 2
Ksa süre önce cevizli baklava sevdiğine dair haberlerle de gündeme gelen Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını ancak kısa bir süre kızları 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile ilgilenmek için ara vereceğinin altını çizdi.


Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor - 3
Hello!’ya konuşan Theron şu ifadeleri kullandı: "Bir süreliğine sadece annelik yapmak için ara veriyorum. Listemiz o kadar kabarık ki, asla geri dönmeyecek değilim, fakat bir süre ara vermeye ihtiyacım var. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Çok şanslı bir insanım."


Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor - 4
44 yaşındaki oyuncu corona virüs pandemisi nedeniyle okulların kapanmasından sonra çocuklarına evde eğitim vermeye devam ediyor.


Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor - 5
Fakat Theron öğretme yeteneklerinin standartlara o kadar da uymadığını kabul ediyor ve bunun da kendisini epey strese soktuğunu belirtiyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER