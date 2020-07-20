Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

Son olarak The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan yıldız oyuncu Charlize Theron oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.

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20.07.2020 - 09:49

İzlenme rekoru kıran The Old Guard filminin yıldızı dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor.







Ksa süre önce cevizli baklava sevdiğine dair haberlerle de gündeme gelen Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını ancak kısa bir süre kızları 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile ilgilenmek için ara vereceğinin altını çizdi.







Hello!’ya konuşan Theron şu ifadeleri kullandı: "Bir süreliğine sadece annelik yapmak için ara veriyorum. Listemiz o kadar kabarık ki, asla geri dönmeyecek değilim, fakat bir süre ara vermeye ihtiyacım var. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Çok şanslı bir insanım."







44 yaşındaki oyuncu corona virüs pandemisi nedeniyle okulların kapanmasından sonra çocuklarına evde eğitim vermeye devam ediyor.







Fakat Theron öğretme yeteneklerinin standartlara o kadar da uymadığını kabul ediyor ve bunun da kendisini epey strese soktuğunu belirtiyor.

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