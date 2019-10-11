Charlize Theron'un tartışılan yeni imajı

1 Charlize Theron'un yüzündeki değişim de tartışma konusu oldu. Nijeryalı kadın ve çocukların yararına düzenlenen toplantıya tepeden tırnağa siyahlar giyerek giden'un yüzündeki değişim de tartışma konusu oldu.

2 Yeni filmi için saçlarını kısacık kestiren Theron'un yüzü son zamanlarda geçmişte olduğundan daha farklı görünüyordu. Bu kez de bu farklılık gözden kaçmadı. Hayranları sosyal medya platformlarında bu konuyu uzun uzun tartıştı.

3 Bazı kişiler Theron'un kilo kaybı nedeniyle böyle farklı göründüğünü ileri sürdü. Bazıları da güzel oyuncunun estetik müdahale yaptırdığını düşünerek "Lütfen Charlize, kendine bunu yapma" diye yorumladı.

4 Bazıları da yeni saç şekli yüzünden güzel oyuncunun yüzünün farklı bir görünüme büründüğünü ileri sürdü. Bir grup hayranı da sadece yorgun olduğunu ve o yüzden yüzünün daha farklı göründüğünü savundu.



