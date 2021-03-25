Chrissy Teigen incindiği gerekçesiyle Twitter hesabını sildi

Teigen ayrıca, “Hayattaki amacım insanları mutlu etmek. Hissettiğim acı benim için çok fazla. Her zaman güçlü bir siyah kız portresi çizdim ama artık değilim” dedi.

Şimdi, Twitter’a ilk girdiğinden başka biri olduğunu söyleyen Teigen, “Lütfen tek dikkate aldığımın siz olduğunu bilin” diyerek takipçilerine veda etti.