Chrissy Teigen incindiği gerekçesiyle Twitter hesabını sildi

ntv.com.tr 25.03.2021 - 08:09
Amerikalı ünlü model ve TV sunucusu Chrissy Teigen, 10 yıldır yer aldığı sosyal medya platformu Twitter’dan olumsuzluklarla baş edemediği gerekçesiyle ayrıldı.
Müzisyen John Legend’in 35 yaşındaki eşi Teigen, 13,7 milyon takipçisine, Twitter’dan neden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.
"ARTIK VEDA ZAMANI"
Teigen, “10 yıldan uzun zamandır yazdıklarımı okuyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse burada yarattığımız dünyaya çok şey borçluyuz. Çoğunuzu gerçek arkadaşım olarak görüyorum. Ama artık veda zamanı. Burası beni artık olumsuz etkilediği kadar olumlu etkilemiyor” ifadesini kullandı.
Teigen ayrıca, “Hayattaki amacım insanları mutlu etmek. Hissettiğim acı benim için çok fazla. Her zaman güçlü bir siyah kız portresi çizdim ama artık değilim” dedi.
Şimdi, Twitter’a ilk girdiğinden başka biri olduğunu söyleyen Teigen, “Lütfen tek dikkate aldığımın siz olduğunu bilin” diyerek takipçilerine veda etti.
"BURADA ÇOK İNCİNDİM
“Dürüst olmak gerekirse burada çok incindim” diyen Teigen, “Sizi seviyorum çocuklar, burada çok iyi zaman geçirdik ama aynı zamanda sizden nefret ediyorum” ifadesiyle kendisine olumsuz yorumlarla yüklenen Twitter kullanıcılarına mesaj verdi.
BIDEN'IN TAKİP ETTİĞİ TEK ÜNLÜYDÜ
ABD Başkanı Joe Biden tarafından Twitter'da takip edilen 13 kişiden biri ve tek ünlüydü. Biden’ın POTUS hesabına hitaben yazdığı mesajla, kalitesiz tweet'lerini Biden'ın görmesini istemediğini ima ederek, "Lütfen beni takibi bırakın. Sizi seviyorum. Sorun siz değilsiniz, benim" diyen, küfür dolu tweet'lerini ABD Başkanı'nın görmesini istemeyen Teigen, Biden'ın kendisini takip etmeyi bırakmasının ardından küfür içeren tweet atarak, sonuna da "Özgürüm" yazmıştı.
"TRUMP BENİ ENGELLEDİ"
Önceki başkan Donald Trump, kendisini defalarca eleştirmesi üzerine 2017'de Teigen'i engellemişti.
Teigen, Biden'ın başkanlık görevini devraldığı yemin töreni gününde tweet atarak, "Başkan tarafından dört yıldır engelliyim, lütfen bir takip alabilir miyim?" demişti. Kendisine yapılan yorumlardan birine yanıt verirken Teigen, başkanlık takip talebiyle ilgili, "Sadece aptalca bir şakaydı, çünkü ben ezik biriyim" ifadesini kullanmış, ancak POTUS hesabı tarafından takibe alınmıştı.
2013 yılında ünlü şarkıcı John Legend ile evlenen Teigen'in dört yaşında Luna adında bir kızı ve iki yaşında Miles adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü model, geçtiğimiz eylül ayında üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybetmişti.