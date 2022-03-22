Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı

Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı.

Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy da kardeşine destek için adliyedeydi. Ceyda Ersoy, olayla alakasız olduğunu ve sadece kardeşine moral vermek için adliyeye geldiğini belirterek kardeşinin masum olduğunu söyledi.

Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi. Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

"MASUMİYETİNE İNANIYORUZ"



Karardan sonra Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok basın mensuplarının soruları üzerine, "Esra Ersoy hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce. Bununla birlikte tutuklama kararı verildi. Bu karara itiraz ettik. İtiraz üzerine dosyamız Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İtirazımız reddedildi. Bu yüzden de bugün tutuklamaya yönelik yakalama işlemi gerçekleşti. Bu karar Esra Hanım'ın yüzüne okundu ve bugün tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek. Biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada toplanmayan birçok delil var. Biz istinaf aşamasında bunları da sunduk. Sonuç alacağımıza inanıyoruz" dedi.