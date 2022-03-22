Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı

Haberler - İHA 22.03.2022 - 16:44 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 16:51
Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı.
Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy da kardeşine destek için adliyedeydi. Ceyda Ersoy, olayla alakasız olduğunu ve sadece kardeşine moral vermek için adliyeye geldiğini belirterek kardeşinin masum olduğunu söyledi.
Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi. Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
"MASUMİYETİNE İNANIYORUZ"
Karardan sonra Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok basın mensuplarının soruları üzerine, "Esra Ersoy hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce. Bununla birlikte tutuklama kararı verildi. Bu karara itiraz ettik. İtiraz üzerine dosyamız Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İtirazımız reddedildi. Bu yüzden de bugün tutuklamaya yönelik yakalama işlemi gerçekleşti. Bu karar Esra Hanım'ın yüzüne okundu ve bugün tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek. Biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada toplanmayan birçok delil var. Biz istinaf aşamasında bunları da sunduk. Sonuç alacağımıza inanıyoruz" dedi.
Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu kapsamda imza atmak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Geceyi nezarette geçiren Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti.
Ersoy, konuyla ilgili soruya ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” demişti.
Öte yandan Ersoy’un emniyette, “kamu malına zarar verme”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “açıktan hırsızlık” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Ersoy sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.
Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.