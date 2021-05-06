Çiftçilerin 'firik' mesaisi iftardan sahura kadar sürüyor

"FİRİĞİN ÜRETİM VE TÜKETİMİ ARTIYOR"



Hatay ilinde firik yapımının talep doğrultusunda yoğun olduğunu söyleyen Mehmet Muzaffer Okay, firiğin bulgur çeşitlerinden biri olduğunu söyledi. Okay, konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Firik, işlenme şekli farklı olan, buğday başaklarının ısıya tutularak, yakılarak elde edilen bir gıdadır. Aroması ve tadı diğer bulgur çeşitlerine göre daha farklıdır, özellikle tercih edilen gıdalar arasındadır. Bunun üretimi ve tüketimi her geçen gün artmaktadır. İnsan sağlığına faydalı olan, besin değeri yüksek olan bir gıdadır firik, pirincin ve bulgurun ciddi bir alternatifidir.”