Çilek Ayı tutulması gerçekleşti (5 Haziran 2020 ay tutulması)

2020 yılının ikincisi olan ve Çilek Ayı olarak adlandırılan dolunay Türkiye'nin farklı şehirlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İşte görsel şölenden fotoğraflar...

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 06.06.2020 - 08:10

Doğa olayları tutkunlarının merakla bekledikleri ay tutulması akşam saat 20.45 sıralarında başladı. İstanbul'da Çamlıca Büyük Camii dolunay ile oluşan güzel görüntüler objektiflere yansıdı. Salacak Sahiline gelen vatandaşlar dolunayının güzel görüntüsü izledi. Vatandaşlar Kız Kulesi, Topkapı Sarayı ile dolunayın oluşturduğu görüntülere hayran kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile dolunayın birlikteliğinden kartpostallık görüntüler oluştu. Hakkari, Van ve Hatay gibi farklı şehirlerdeki dolunay manzaraları da adeta büyüledi... İşte 5 Haziran’da 15 derece Yay burcunda saat 22:13’te meydana gelen dolunay ve tutulmadan fotoğraflar...

5 Haziran 2020'deki dolunay hayatımıza neler getirecek (Yay Burcunda Ay Tutulması - Tıkla Oku)

Van
İstanbul
Hakkari
İstanbul
Hatay
İstanbul
Hatay
Hatay
İstanbul
Van
İstanbul
İstanbul
Hatay
İstanbul
Hakkari
Van
İstanbul
Van
İstanbul
Hatay
İstanbul
Hatay
Hakkari
İstanbul

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