Çilek Ayı tutulması gerçekleşti (5 Haziran 2020 ay tutulması)

Doğa olayları tutkunlarının merakla bekledikleri ay tutulması akşam saat 20.45 sıralarında başladı. İstanbul'da Çamlıca Büyük Camii dolunay ile oluşan güzel görüntüler objektiflere yansıdı. Salacak Sahiline gelen vatandaşlar dolunayının güzel görüntüsü izledi. Vatandaşlar Kız Kulesi, Topkapı Sarayı ile dolunayın oluşturduğu görüntülere hayran kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile dolunayın birlikteliğinden kartpostallık görüntüler oluştu. Hakkari, Van ve Hatay gibi farklı şehirlerdeki dolunay manzaraları da adeta büyüledi... İşte 5 Haziran’da 15 derece Yay burcunda saat 22:13’te meydana gelen dolunay ve tutulmadan fotoğraflar...

5 Haziran 2020'deki dolunay hayatımıza neler getirecek (Yay Burcunda Ay Tutulması - Tıkla Oku)