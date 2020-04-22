Çin'de hayat normale dönüyor (Günlük yaşamdan kareler)
Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs sonrası normalleşmeye girdi. Toplu alanlar ve AVM'lerin açılmasının yanısıra yasakların da kalkmaya başladığı Çin'de başkent Pekin, Wuhan ve Şanghay kentlerindeki günlük yaşam görüntülendi. İşte Çin'in günlük yaşantısından yansıyan fotoğraflar...
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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