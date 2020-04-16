Çin'de intikam alışverişi

Corona virüsü nedeniyle Çin'de uzun süredir kapalı olan mağazaların tekrar açılması, alışveriş çılgınlığına neden oldu. Fransız lüks moda evi Hermes, 2.7 milyon dolar ciro ile tarihi rekor kırdı.

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Dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüs, salgının başladığı Çin'de ektisi yitirmeye başladı. Dünyada tüm mağazalar kapılarına kilit vurdu, dijital satışlar patladı

Çin’de ise karantinanın normale dönmesiylme ünlü markalar yeniden mağazalarını açmaya başladı.





Fransız lüks moda evi Hermes'in Guangzhou'daki mağazası da uzun süreden sonra müşterilerini karşılayanlar markalar arasındaydı.





Mağaza, sadece açılış gününde 2.7 milyon dolar ciro yaptı.

Bu rakam, Çin'de tek bir butiğin

şimdiye kadar elde ettiği en yüksek hasılat olarak kayıtlara geçti.





Mağazada en çok Birkin model timsah derisi çantalar ve ayakkabılar ilgi gördü. Çinliler bu duruma 'İntikam alışverişi' dedi.