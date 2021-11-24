Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz

Haberler 24.11.2021 - 08:46
Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'yi cinsel saldırıyla suçlamasının ardından ortadan kaybolup 19 gün sonra ortaya çıkan tenis yıldızı Peng Shuai için Çin Dışişleri'nden tepki geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı "Belirli insanlar, Peng Shuai meselesinin kötü niyetli şekilde abartmaya ve siyasallaştırmaya son vermeli" dedi.
Eski tenis çiftler bir numarası Peng'in paylaşımından 19 gün sonra haftasonunda Pekin'de ortaya çıkması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yarım saat boyunca video konferans yoluyla görüşmesi ise Kadınlar Tenis Birliğini (WTA) tatmin etmeye yetmedi.
Çin'le imzalanan on milyonlarca dolarlık turnuva anlaşmalarını iptal etme tehdidinde bulunan WTA, son gelişmeler karşısında "Bu, onun iyi durumda olup olmadığıyla ilgili endişeleri gidermedi veya hafifletmedi" dedi.
WTA "Bu video, bizim ilk endişemize yol açan cinsel saldırı iddiasına yönelik sansürsüz tam, adil ve şeffaf bir soruşturma çağrımızı değiştirmez" diye ekledi.