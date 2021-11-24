Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz

Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından uzun süre kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile çevrim içi görüştü. Bu gelişmelerin ardından Çin Dışişleri yaptığı açıklamada, "Meseleyi kötü niyetle siyasallaştırma ve şişirmeye son verin" açıklamasında bulundu.

Haberler 24.11.2021 - 08:46

Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz - 1

'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'yi cinsel saldırıyla suçlamasının ardından ortadan kaybolup 19 gün sonra ortaya çıkan tenis yıldızı Peng Shuai için Çin Dışişleri'nden tepki geldi.


Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz - 2

Çin Dışişleri Bakanlığı "Belirli insanlar, Peng Shuai meselesinin kötü niyetli şekilde abartmaya ve siyasallaştırmaya son vermeli" dedi.


Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz - 3

Eski tenis çiftler bir numarası Peng'in paylaşımından 19 gün sonra haftasonunda Pekin'de ortaya çıkması ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yarım saat boyunca video konferans yoluyla görüşmesi ise Kadınlar Tenis Birliğini (WTA) tatmin etmeye yetmedi.


Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz - 4

Çin'le imzalanan on milyonlarca dolarlık turnuva anlaşmalarını iptal etme tehdidinde bulunan WTA, son gelişmeler karşısında "Bu, onun iyi durumda olup olmadığıyla ilgili endişeleri gidermedi veya hafifletmedi" dedi.


Çinli tenisçi Peng için açıklama: Meseleyi kötü niyetle abartıyorsunuz - 5

WTA "Bu video, bizim ilk endişemize yol açan cinsel saldırı iddiasına yönelik sansürsüz tam, adil ve şeffaf bir soruşturma çağrımızı değiştirmez" diye ekledi.

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