Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı

Haberler 21.12.2021 - 09:22
Önce cinsel taciz iddiasında bulundu, bir ay boyunca ortadan kayboldu. Yokluğu tenis dünyasında krize yol açan Çinli raket Peng Shuai Çin'in başkenti Şangay'da ortaya çıktı. İddiaları konusunda ağız değiştirdi.
Singapur merkezli bir gazeteye mülakat veren Shuai, "Kimse hakkında cinsel taciz iddiasında bulunmadım" dedi.
Şangay'da bir kayak müsabakası sırasında görüntülenen Shuai, ünlü çinli basketbolcu Yao Ming ile birlikte objektiflere yansıdı.
Neşeli tavırları dikkat çeken tenisçi, cinsel taciz iddialarına konu olan sosyal medya paylaşımının "Yanlış anlaşıldığını" iddia etti.
Shuai Peng, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından tacize uğradığını iddia etmiş, ardından hesaplarına erişim engellenen 35 yaşındaki tenisçiden yaklaşık bir ay haber alınamamıştı.