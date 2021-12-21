Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı

Tam bir aydır nerede olduğunu merak ettiği Çinli tenisçi Peng Shuai, Şanghay'da ortaya çıktı. Ünlü basketbolcu Yao Ming ile görüntülenen Peng, Çinli bir üst düzey devlet yetkilisi hakkındaki cinsel taciz iddiaları konusunda çark etti: "Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı"

Haberler 21.12.2021 - 09:22

Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı - 1

Önce cinsel taciz iddiasında bulundu, bir ay boyunca ortadan kayboldu. Yokluğu tenis dünyasında krize yol açan Çinli raket Peng Shuai 'in başkenti Şangay'da ortaya çıktı. İddiaları konusunda ağız değiştirdi.


Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı - 2

Singapur merkezli bir gazeteye mülakat veren Shuai, "Kimse hakkında cinsel taciz iddiasında bulunmadım" dedi.


Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı - 3

Şangay'da bir kayak müsabakası sırasında görüntülenen Shuai, ünlü çinli basketbolcu Yao Ming ile birlikte objektiflere yansıdı.


Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı - 4

Neşeli tavırları dikkat çeken tenisçi, cinsel taciz iddialarına konu olan sosyal medya paylaşımının "Yanlış anlaşıldığını" iddia etti.


Çinli tenisçi Peng Shuai çark etti: Hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı - 5

Shuai Peng, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından tacize uğradığını iddia etmiş, ardından hesaplarına erişim engellenen 35 yaşındaki tenisçiden yaklaşık bir ay haber alınamamıştı.

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