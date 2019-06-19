Çıplak fotoğrafları hack'lenen Bella Thorne: Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak hastalıklı ve iğrenç

Videoda konuşurken ağlamaya başlayan Thorne, “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum. Seksi fotoğraf çektiğim için beni kırdınız. Jennifer Lawrence toplum tarafından tecavüze uğradığı için kırıldım. Çıplak fotoğrafları sızdırıldığı için intihar eden herkes için kırıldım. Açıkçası bu konudaki görüşünüz korkunç ve umarım genç kızlar hakkındaki görüşlerinizi değiştirirsiniz” dedi.