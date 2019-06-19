Çıplak fotoğrafları hack'lenen Bella Thorne: Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak hastalıklı ve iğrenç
ntv.com.tr
Tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan oyuncu Bella Throne, usta oyuncu Whoopi Goldberg'in tepkisine ağlayarak yanıt verdi: Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce.
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Amerikalı oyuncu ve yazar Bella Thorne, kendisini tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaşmıştı. 21 yaşındaki Thorne’a usta oyuncu Whoopi Goldberg’den tepki geldi.
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63 yaşındaki Goldberg, katıldığı bir TV programında Thorne’un davranışını eleştirerek, “Ünlüyseniz kaç yaşında olduğunuz umrumda değil. Çıplak fotoğraflarınızı çekmeyin” dedi.
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Goldberg, “Bir kez o fotoğrafları çektiğinizde bulut sistemine kaydoluyor ve onu elde etmek isteyen hacker’lar için uygun hale geliyor. 2019 yılında hala bunu bilmiyorsanız üzgünüm” ifadesini kullandı.
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Goldberg’in eleştirisine sosyal medyadan yayınladığı videoyla yanıt veren Thorne, “Sevgili Whoopi, seni uzun zamandır seviyordum ama dürüst olmak gerekirse sızdırılan fotoğraflarımla ilgili sözlerine kırıldım ve üzüldüm. Kızları fotoğraf çektikleri için suçlamak mı? Bu hastalıklı ve iğrenç bir düşünce” şeklinde konuştu.
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Videoda konuşurken ağlamaya başlayan Thorne, “Bir kadın olarak evimin etrafında gezerken, telefonumu kullanırken ya da başka bir şey yaparken korkmalı mıyım? Kadınlardan beklediğin bu mu? Cinselliklerinden korkmalılar mı? İstediğin bu mu? Ben bunu istemiyorum. Seksi fotoğraf çektiğim için beni kırdınız. Jennifer Lawrence toplum tarafından tecavüze uğradığı için kırıldım. Çıplak fotoğrafları sızdırıldığı için intihar eden herkes için kırıldım. Açıkçası bu konudaki görüşünüz korkunç ve umarım genç kızlar hakkındaki görüşlerinizi değiştirirsiniz” dedi.
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Çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla tehdit edildiğini açıklayan Thorne, kendisini tehdit edenlerden korkmadığını kanıtlamak için Twitter'da çıplak fotoğraflarını kendisi paylaşmıştı.
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FBI'a başvuran ve son derece cesur fotoğraflarını yayınlayan Thorne, bilgisayar korsanlarına bir de mesaj göndermiş, "Sana da benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün güce de aldırmıyorum. Benden başka bir şey alamayacaksın. Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin" demişti.
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Ünlü oyuncu, “Kendimi gözetlenmiş hissettim. Biri sadece özel bir kişinin görmesini isteyeceğim bir şeyi benden çaldı" itirafında bulunmuştu.
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Bir zamanların çocuk yıldızı olan Thorne, küçük yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhrete kavuştu. Thorne, bu yılın başında The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray adını verdiği bir şiir kitabı yayınladı.
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Rap şarkıcısı sevgilisi Mod Sun ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Thorne, daha önce kız arkadaşı 20 yaşındaki YouTuber Tana Mongeau ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde oturmuştu.