Claire Danes’ten Titanic itirafı

40 yaşındaki oyuncu, Dax Shepard’ın hazırladığı Armchair Expert adlı podcast programında, Kate Winslet’in yerinde kendisinin olabileceğini, ancak rolü kabul etmediğini yıllar sonra açıkladı.
Danes, 1996 yapımı Romeo ve Juliet filminde Romeo’yu canlandıran DiCaprio’nun karşısına Juliet olarak çıktı. Ünlü oyuncu, Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini üstlendiği film hakkında konuşurken, “Titanic'i çekecekleri zaman ben Mexico City'de Leo ile bu romantik destanı daha yeni yapmıştım. Ve o rol için bende istek hiç yoktu” ifadesini kullandı.
Danes, kendisi net bir şekilde rolü geri çevirirken, DiCaprio’nun Jack rolünü “kabul edip etmemeye karar vermek için güreştiğini” söyledi.
Danes, DiCaprio’nun menajerinin ofisinde daire çizerek gidip geldiğini söyleyerek, kararını açıklama anını, “Bana baktı ve ‘Bunu yapıyorum! Bunu yapıyorum!’ dedi” diye anlattı.
Danes, “Leo’nun emin olmadığını görebiliyordum. Ama o, ‘Kahretsin, bunu yapmak zorundayım’ der gibiydi. Ona baktım ve ‘Bunu neden yaptığını anlıyorum. Ben buna hazır değilim’ dedim. Ve gerçekten buna hazır olmadığımı düşünüyordum” dedi.
“Film gösterildiğinde onun başka bir stratosfere gittiğini hatırlıyorum” diyen Danes, “O şöhret derecesine yaklaştığımı hissettim. Ama bunu yapamazdım ve yapmadım” ifadesini kullandı.
Rolü kabul etmediği için “sıfır pişmanlık” duyduğunu söyleyen Danes, “Bu konuda çok nettim. Kafamda soru işareti yoktu” diye konuştu.
Titanic filmi, hem Leonardo DiCaprio’ya hem de Kate Winslet’a dünya çapında bir şöhret kazandırdı. Film, 2,1 milyar dolarlık hasılat elde ederek, tüm zamanların en karlı üçüncü filmi oldu.