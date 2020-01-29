Claire Danes’ten Titanic itirafı

Danes, “Leo’nun emin olmadığını görebiliyordum. Ama o, ‘Kahretsin, bunu yapmak zorundayım’ der gibiydi. Ona baktım ve ‘Bunu neden yaptığını anlıyorum. Ben buna hazır değilim’ dedim. Ve gerçekten buna hazır olmadığımı düşünüyordum” dedi.