CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi

17.08.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 09:57
Taliban'a yönelik, "Dünyaya hukuk ve nizamı sağlayacaklarını kanıtlamak istiyorlar" diyen Ward, yayında ayrıca şunları söyledi:
"Çok farklı bir hikaye var bugün. Hikaye sokakta olmayanlarla ilgili. Güvende hissetmeyenler, korkanlar, saklananlar var bu şehirde. On binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onları göremiyoruz, bize konuşmuyorlar; çünkü korkuyorlar."
"FARK VAR AMA BU KADAR KESKİN DEĞİL"
Ward, duruma Twitter'dan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.
İki fotoğrafına yer veren Ward, "Bu mimleme yanlış. Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce Kabil'de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve abaya olmasa da hep başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" ifadesini kullandı.
41 yaşındaki Amerikalı Clarissa Ward, ABC Haber için Moskova muhabirliğinin ardından Londra merkezli CBS News'te çalışmaya başladı. Ward, 2015'ten bu yana CNN International'da çalışıyor.