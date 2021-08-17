CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi

Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesi sonrası CNN muhabiri Clarissa Ward'ın kıyafetinin değiştiği, çarşafla yayın yapmaya başladığı konusu sosyal medyada günün konusu haline geldi. Amerikalı gazeteci duruma açıklık getirdi: Bir fark var ama bu kadar keskin değil!

17.08.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 09:57

CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi - 1
Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesi sonrası kadınlar için korku büyüdü. Ülkede kadınlar Taliban korkusuyla sokağa çıkamazken, CNN International muhabirinin de değişen görüntüsü dikkat çekti.
CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi - 2
Clarissa Ward, Taliban militanlarının Kabil'e girmesinden bir gün önce normal kıyafetleriyle yayına çıkan, bir gün sonra ise Taliban'ın dayattığı kara çarşafla CNN International ekranlarında göründü.
CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi - 3

Taliban'a yönelik, "Dünyaya hukuk ve nizamı sağlayacaklarını kanıtlamak istiyorlar" diyen Ward, yayında ayrıca şunları söyledi:

"Çok farklı bir hikaye var bugün. Hikaye sokakta olmayanlarla ilgili. Güvende hissetmeyenler, korkanlar, saklananlar var bu şehirde. On binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onları göremiyoruz, bize konuşmuyorlar; çünkü korkuyorlar."

CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi - 4
Ward'ın kıyafet değişimi sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Pek çok kişi muhabirin bir gün önce ve bir gün sonra giydiği kıyafetleri kıyaslayarak değişime dikkat çekti.
CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi - 5

"FARK VAR AMA BU KADAR KESKİN DEĞİL"

Ward, duruma Twitter'dan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. 

İki fotoğrafına yer veren Ward, "Bu mimleme yanlış. Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce Kabil'de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve abaya olmasa da hep başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" ifadesini kullandı.

CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi - 6

41 yaşındaki Amerikalı Clarissa Ward, ABC Haber için Moskova muhabirliğinin ardından Londra merkezli CBS News'te çalışmaya başladı. Ward, 2015'ten bu yana CNN International'da çalışıyor. 

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