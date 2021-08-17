CNN muhabiri Clarissa Ward Taliban sonrası çarşafa girdiği iddiasına yanıt verdi

"FARK VAR AMA BU KADAR KESKİN DEĞİL"

Ward, duruma Twitter'dan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

İki fotoğrafına yer veren Ward, "Bu mimleme yanlış. Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce Kabil'de sokakta, saçlarım tamamen kapalı ve abaya olmasa da hep başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" ifadesini kullandı.