Çocuk dizisinin 10. yeni bölümünden kareler

Star TV'de, başrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı Çocuk dizisinin 10. bölümünden kareler yayınlandı.
1441 Productions imzalı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız'ın birlikte kaleme aldığı dizinin, 19 Kasım Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde heyecan dozu yüksek.
Hasan’ın Şule’den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan’ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir.
Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır.
Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe’yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.
Hasan’ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan’ı amcası bilmektedir.
Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.
Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.
Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.