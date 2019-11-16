Çocuk dizisinin 10. yeni bölümünden kareler

Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.

Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.