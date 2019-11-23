Çocuk dizisinin 11. bölüm fotoğrafları

Hasan’ın son anda öfkesine yenik düşmesi Efe’nin en mutlu gününü mahvederken Murat’ın Kadir’ler tarafından kaçırılması her şeyi daha da altüst eder. Hasan artık bir karar vermek zorundadır… Kardeşi Murat mı yoksa kardeşim dediği Kadir ve Ferhat’ı mı kurtaracaktır… Hasan’ın bu kararı Karasu ailesi ve Akça için kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.