Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün yoga dersi verdi
Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Tutku karakteriyle adını duyuran Gülin İyigün, önceki gün Maçka Parkı’nda yoga yaparken görüntülendi.
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Son olarak Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Taş Fırın Haluk’a saplantılı olan Tutku’yu canlandıran oyuncu Gülin İyigün, Maçka'da objektiflere takıldı.
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2Meraklı bakışlara aldırmayan oyuncu, "Öğrencimle güzel havayı değerlendirdik" dedi.
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3İyigün konuyla ilgili sorulara "Uzun zamandan beri yoga dersleri veriyorum, yeni olan bir şey değil" diye cevap verdi.
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GÜLİN İYİGÜN (ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN TUTKU'SU) KİMDİR?Gülin İyigün, 18 Şubat 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gülin İyigün, oyunculuk hayatına ilk olarak üniversite yılarında başladı. 1.68 cm boyunda olan güzel oyuncu bir çok dizi ve reklam filminde rol aldı. Oyunculuk hayatına ilk olarak Kamu Spotu reklamları ile başladı ardından tanınmış bir çok firmanın reklam filminde oynayarak oyunculuğa devam etti.
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52011 yılında dizi sektörüne ilk adımını attı. Tek Başımıza adlı dizide rol alan Gülin İyigün, bu diziden sonra Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna girmeyi başardı.
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6Ardından Analı Oğullu, Rumuz Cavidan ve Galip Derviş adlı dizilerde de rol alan Gülin İyigün, oyunculuk kariyerinin yanında bir de yoga eğitmenliği yapıyor.