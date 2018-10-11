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Çocuklarla hayatın sıkıcı geçmeyeceğini kanıtlayan fotoğraflar

Çocuk sahibi olmak yüzünüzde bitmeyen gülümseme demek. Çünkü çocuklar bir anda dünyanın en eğlenceli komedyenleri haline gelebilir. İşte çocuklarla hayatın neden sıkıcı geçmeyeceğini kanıtlayan fotoğraflar...

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