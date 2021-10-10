Coğrafi işaretli 'bal kabağı'nın tarladan sofraya yolculuğu başladı

Bölgede her yıl 3 bin 500 dekarlık alanda kabak ekildiğine dikkati çeken Duman, "Mısır Araştırma Enstitüsünde geliştirilen 'Arıcan 97' ve 'Balkız' isimli iki çeşit kabak tohumu var. Bu tohumlardan çok güzel verim alınıyor. Bölgemizin iklimi kabağa çok uygun olduğu için verimi de yüksektir. Dönüm başına ortalama en az 1,5-2 ton, en yüksek de 4,5 tona kadar çıkıyor. Sakarya'da bu yıl yaklaşık 10 bin ton kabak hasadı bekliyoruz" dedi.