Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı

Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.

19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı. Oyuncu, 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.