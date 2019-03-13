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Çöp toplama meydan okumasına (#Trashtag Challange) ait en iyi örnekler

Her yıl 1,3 milyar ton evsel çöp atılıyor. Çöplerin milyonlarca tonu okyanuslara gidiyor. Bu gerçekten yola çıkılarak çevre bilinci yaratmak için başlatılan #Trashtag etiketli çöp toplama meydan okuması (challange) git gide sosyal medyada yayıldı. İnsanlar öncesi-sonrası fotoğraflarıyla çöp dolu yerleri temizledikten sonraki halleriyle sosyal medyada paylaşmaya başladı. İşte #Trashtag Challange’ın en iyi örnekleri...

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