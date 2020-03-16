Corona teşhisi konulan Tom Hanks: 10 gün boyunca tecritteyim

Corona virüsü teşhisi konulan ünlü yıldız Tom Hanks, eşi Rita Wilson ve kendisinin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Hanks, "Şahsen önümüzdeki 10 gün boyunca tecritteyim fakat ailemin ve kendimin sağlıklı ve iyi olduğunu sizlere bildirmek istedim" ifadelerini kullandı.

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16.03.2020 - 08:18

Corona virüsü teşhisi konulan ve 10 gün karantinada kalacak olan Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hayranlarına sağlık durumlarını anlattı.







Yaptırdıkları testin pozitif çıkmasından günler sonra, Hanks yardım eden herkese teşekkür etti ve pandeminin etkisi küresel çapta yoğunlaşırken dünyaya dikkatli olun çağrısında bulundu.







Hanks mesajında, "Yardımcılara teşekkürler. Kendimize ve birbirimize iyi bakalım" dedi.

Ünlü yıldızın paylaştığı tecrit fotoğrafında, oyuncak kanguru ve koalanın yanı sıra Avustralyalıların ezmesi Vegemite’ın sürülü olduğu kızarmış ekmek dilimi de yer aldı.







Hanks sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Queensland Sağlık departmanı için çalışan doktorlara ve sağlık uzmanlarına, bize verdikleri kocaman destek ve daha da önemlisi şirketimizin ve toplumun sağlığını nasıl önceleyebileceğimizi anlatan çok açık talimatlar verdikleri için büyük bir teşekkür göndermeliyim."







"Şahsen önümüzdeki 10 gün boyunca tecritteyim fakat ailemin ve kendimin sağlıklı ve iyi olduğunu sizlere bildirmek istedim. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz."