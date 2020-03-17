Corona virüs nedeniyle evden çalışma manzaraları

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, pek çok şirketin evden çalışma (home office) modelini hayata geçirmesine neden oldu. Pek çok kişi, evcil hayvanlarının çalışma alanlarına müdahalesini gözler önüne seren paylaşımlar yaptı. İşte Bored Panda'nın derlediği home office çalışma manzaraları...

17.03.2020 - 07:41

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