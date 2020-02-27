Corona virüs Prens George ve Prenses Charlotte’ın okulunu da vurdu

ntv.com.tr 27.02.2020 - 15:03 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 15:30
PRENS İLE PRENSESİN OKULUNDA ŞÜPHE
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan corona virüs nedeniyle İngiltere’de en az sekiz okul tedbir amaçlı kapatıldı.
Prens William ile Kate Middleton’ın çocukları Prens George (6) ve Prenses Charlotte’ın (4) gittiği Battersea bölgesindeki özel Thomas’s School da tatil edilen okullardan biri.
Thomas’s School’un sözcüsü, COVID-19 olarak bilinen corona virüsün ciddi bir tehlike olduğunu ve potansiyel riskler nedeniyle tedbir aldıklarını açıkladı. Tedbir kapsamında, kuzey İtalya seyahati sonrası İngiltere’ye dönen dört öğrencinin evlerine gönderildiği öğrenildi.
Sözcü, “Tüm okullar gibi hem hükümetin enfeksiyona karşı önlem alma amacı doğrultusunda hem de herhangi bir personelin veya öğrencinin virüse maruz kalmasından şüphelenildiği veya semptomlar sergilediği durumlarla ilgilenmek için bu yolu seçtik” dedi. Az sayıda şüpheli öğrencinin teste tabi tutulduğunu söyleyen sözcü, bu öğrencilerin tahlil sonuçları çıkana kadar hükümetin tasarrufu doğrultusunda evlerinde kalmalarını sağladıklarını belirtti.
KRALİÇE'NİN TORUNUNA KARANTİNA YOK
Öte yandan Kraliçe’nin torunu Zara Tindall ve eşi Mike Tindall’ın İtalya’nın kuzey bölgesindeki Lombardy şehrinde kayak tatilinden dönmelerine rağmen karantinaya alınmadıkları belirtildi.
CAN KAYBI ARTIYOR
Covid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 747, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybederken, yeni tip corona virüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 22, Japonya'da 3, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Fransa'da 12, Tayvan, Filipinler'de birer kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 82 bini geçerken, Çin ana karasında 78 bin 514, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 89 ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Covid-19 tespit edildi.