Corona virüs Prens George ve Prenses Charlotte’ın okulunu da vurdu

Sözcü, “Tüm okullar gibi hem hükümetin enfeksiyona karşı önlem alma amacı doğrultusunda hem de herhangi bir personelin veya öğrencinin virüse maruz kalmasından şüphelenildiği veya semptomlar sergilediği durumlarla ilgilenmek için bu yolu seçtik” dedi. Az sayıda şüpheli öğrencinin teste tabi tutulduğunu söyleyen sözcü, bu öğrencilerin tahlil sonuçları çıkana kadar hükümetin tasarrufu doğrultusunda evlerinde kalmalarını sağladıklarını belirtti.