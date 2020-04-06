Corona virüs salgını nedeniyle düğünlerini kartondan davetliler önünde yapacaklar

06.04.2020 - 09:45
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, evlenmek isteyenlerin de planlarını değiştirmesine yol açtı. Kimi düğününü iptal ederken, kimi hiç davetli olmadan düğün yapmaya razı oldu. Amerikalı çift ise salgında kendilerine üçüncü bir seçenek yarattı.
Amy Simonson ve Dan Stuglik çifti, Amerika’nın Michigan eyaletinde kıyacaklarını nikahlarını kartondan davetliler arasında gerçekleştirmeyi planladı.
Bir paket firmasının bağışladığı 100’den fazla uzun, kısa boylu, çocuk, erkek ve kadın şeklinde farklı farklı kartondan davetliler nikah salonundaki koltuklara oturtuldu.
The Herald Palladium gazetesine konuşan müşteri hizmetleri yetkilisi, “Damat Stuglik genel insan şeklinde kartonlar arıyordu ama ben onun için daha gerçekçi görünen seyirciler oluşturdum” dedi.
Polis damat Stuglik, kendisi ve nişanlısı için unutulmaz bir düğün olacağı için organizasyonu yapan yetkililere teşekkür ederek, “Yaratıcı bir şeyler yapmak istedim ve nişanlımın bomboş kilise koridorunda yürümesine razı olamadım. Düğün tabii ki onun hayallerinden uzak olacak ama en azından bir kısmını geri getirmemize yardım ettiler” diye konuştu.