Corona virüs salgını nedeniyle düğünlerini kartondan davetliler önünde yapacaklar

Polis damat Stuglik, kendisi ve nişanlısı için unutulmaz bir düğün olacağı için organizasyonu yapan yetkililere teşekkür ederek, “Yaratıcı bir şeyler yapmak istedim ve nişanlımın bomboş kilise koridorunda yürümesine razı olamadım. Düğün tabii ki onun hayallerinden uzak olacak ama en azından bir kısmını geri getirmemize yardım ettiler” diye konuştu.