Corona virüse yakalanan Tom Hanks’in oğlundan açıklama: Babam tribe girmedi

15.03.2020 - 12:04 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 12:07
Tom Hanks ve Rita Wilson’ın, sahnede Chet Haze adını kullanan rap müzisyeni oğlu Chester Hanks, corona virüse yakalanan çiftin son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ebeveynlerinin corona virüs teşhisini "abartmadığı" ve "endişelenmediği" konusunda hayranlarına güvence verdi.
"Doğru, anne ve babam corona virüse yakalandı" diyen Chet Haze, şöyle devam etti:
“Çılgınca. Şu an ikisi de Avustralya'da. Çünkü babam orada bir film çekiyordu. Yeni telefonda görüştük, ikisi de iyi. O kadar hasta bile değiller. Endişe etmiyorlar, tribe girmediler. Ama elbette gerekli sağlık önlemlerini alıyorlar.”
İki Oscar’lı oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı ve oyuncu olan eşi Rita Wilson, hafta ortasında, corona virüse yakalandıklarını sosyal medyadan açıklamıştı.
Baz Luhrmann’ın Elvis Presley’yi anlatan Elvis filminin çekimleri için eşiyle birlikte Avustralya'da bulunan Hanks, "Rita ve ben Avustralya’dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita’da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı” açıklamasını yapmıştı.
Hanks, paylaştığı bu görselin yanına ayrıca, "Evet, şimdi bir sonraki adım ne? Sağlık yetkilileri olması gereken protokolü uyguluyor. Gözlem altında tutulacağız, toplum sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği kadar izole edileceğiz" diye yazmıştı.
ÇEKİMLER DURDURULDU
63 yaşındaki oyuncu, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde çekilen Elvis filminde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker’ı oynuyor. Filmin çekimleri de oyuncular ve ekibin corona virüs testinden geçmesi sebebiyle durduruldu.
Warner Bros’tan yapılan açıklamada ise, film ekibinden birinin corona testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, isim verilmeden “Çalışanımız tedavi altına alınmıştır” denmişti. Hanks ile kaç kişilik bir ekibin çalıştığı bilgisi paylaşılmamıştı. Ayrıca, kimlerin doğrudan etkilenmiş olacağıyla ilgili Avustralyalı yetkililerle yakın bir çalışma içinde olunduğu kaydedilmişti.
KARANTİNADA DİNLENECEK ŞARKILAR LİSTESİ
Öte yandan 63 yaşındaki Rita Wilson, önceki gün, karantinadaki insanlar için bir çalma listesi hazırlamak istediğini duyurmuş ve Twitter'daki takipçilerinden şarkı önerileri istemişti. Çalma listesi için farklı isimleri de değerlendirmeye alan Wilson, sonunda Quarantunes adını verdiği; aralarında Queen, The Beatles, Kelly Clarkson, Destiny's Child gibi birçok ünlü şarkıcı ve grubun eserlerinin yer aldığı 32 şarkılık bir liste yayınlamıştı.