Corona virüste son durum: Salgının yeni merkezinde bilanço ağırlaşıyor

ntv.com.tr 27.05.2020 - 08:55 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 09:13
''worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre dünya genelinde, 5 milyon 687 bin 877 vaka bulunuyor. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 352 bin 265'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 431 bin 748 olarak belirtiliyor.
Salgın merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 725 binden fazla vaka bulunuyor.
Ayrıca bugüne kadar ABD'de Covid-19'dan 100 bini geçik kişi hayatını kaybetti.
ABD'yi; 394 bin vaka ve 24 bin ölüm ile Brezilya takip ediyor.