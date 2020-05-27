Corona virüste son durum: Salgının yeni merkezinde bilanço ağırlaşıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile ülkelerin savaşı devam ediyor. Toplam vaka sayısının 5 milyon 687 bine yükseldiği salgında 352 bini geçik kişi hayatını kaybetti. Öte yandan salgının iki merkezi haline gelen ABD ve Brezilya'da vaka ve ölüm sayıları gün geçtikçe artıyor.

ntv.com.tr 27.05.2020 - 08:55 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 09:13

''worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre dünya genelinde, 5 milyon 687 bin 877 vaka bulunuyor. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 352 bin 265'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 431 bin 748 olarak belirtiliyor. 

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Salgın merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 725 binden fazla vaka bulunuyor.

Ayrıca bugüne kadar ABD'de Covid-19'dan 100 bini geçik kişi hayatını kaybetti. 

ABD'yi; 394 bin vaka ve 24 bin ölüm ile Brezilya takip ediyor. 

BREZİLYA

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

ABD

ABD'de, toplam 1 milyon 725 bin 275 vaka, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bin 572

MEKSİKA

Meksika'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti.

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