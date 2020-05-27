Corona virüste son durum: Salgının yeni merkezinde bilanço ağırlaşıyor

''worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre dünya genelinde, 5 milyon 687 bin 877 vaka bulunuyor. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 352 bin 265'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 431 bin 748 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM