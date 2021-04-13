Corona virüsü yenen Hazal Kaya: Tansiyon sıkıntısı yaşıyorum

Corona virüse yenen ve işinin başına dönen Hazal Kaya, virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayıp sette fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kaya yaşadığı zorları sosyal medya hesabından yayınladı.

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13.04.2021 - 10:06

Corona virüsünü atlatan ve işine dönen oyuncu Hazal Kaya, sette tansiyon sıkıntısı yaşadığını açıkladı.







Setlere dönen ancak virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Kaya, sette fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Artan vakaların ardından acilde yer bulmakta skıntı çektiğini vurgulayan Kaya, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.







Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Covid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu"







"112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum… Gerçekten çok zor.”







Kaya virüse yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı: "Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli biri olmama rağmen bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi geçiriyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyiyim."