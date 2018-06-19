NTV

Cristiano Ronaldo beşinci kez baba mı oluyor?

ntv.com.tr

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in, Ronaldo’nun beşinci çocuğuna hamile olduğu iddia edildi.

  • 1

    Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futblcusu Cristiano Ronaldo'nun dördüncü çocuğunu dünyaya getiren sevgilisi Georgina Rodriguez’in bir kez daha hamile olduğu öne sürüldü.

  • 2

    Bu, Ronaldo’nun beşinci, Rodriguez’in ise ikinci çocuğu olacak.

  • 3

    İspanyol basını, iddiaya dayanak olarak Ronaldo’nun sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafı gösterdi.

  • 4

    Ronaldo, Rodriguez’in Kasım 2017'de dünyaya gelen ve Alana Martina adını verdikleri kızlarına hamileliğini de ilk olarak bu fotoğrafla göstermiş, ancak resmi olarak ilan etmemişti.

  • 5

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde İspanya’daki Gran Canaria Moda Calida Swimwear Fashion Week’e katılan Rodriguez’in belirginleşen göbeği de dikkatlerden kaçmadı.

  • 6

    Ronaldo'nun farklı annelerden olan Cristiano Junior, Eva Marina ve Mateo isminde üç çocuğu daha bulunuyor.

  • 7

    Şu ana kadar dört çocuğu bulunan Ronaldo, hedefinin yedi çocuk babası olmak olduğunu açıklamıştı.

  • 8

    Dört Ballon d'Or ödülü ve dört çocuğu olan Ronaldo, "Etrafımda ne kadar çok insan olursa, o kadar mutlu oluyorum. Çocuksuz bir hayat hiçbir şeydir. Yedi çocuk ve bir o kadar da Ballon d'Or sahibi olmak istiyorum" demişti.

  • 9

    Nisan ayında sevgilisine tektaş yüzük hediye eden Ronaldo ile Rodriguez’in 2018 yılı içerisinde ise evlenmesi bekleniyor.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin