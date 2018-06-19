Cristiano Ronaldo beşinci kez baba mı oluyor?
ntv.com.tr
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in, Ronaldo’nun beşinci çocuğuna hamile olduğu iddia edildi.
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Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futblcusu Cristiano Ronaldo'nun dördüncü çocuğunu dünyaya getiren sevgilisi Georgina Rodriguez’in bir kez daha hamile olduğu öne sürüldü.
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Bu, Ronaldo’nun beşinci, Rodriguez’in ise ikinci çocuğu olacak.
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İspanyol basını, iddiaya dayanak olarak Ronaldo’nun sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafı gösterdi.
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Ronaldo, Rodriguez’in Kasım 2017'de dünyaya gelen ve Alana Martina adını verdikleri kızlarına hamileliğini de ilk olarak bu fotoğrafla göstermiş, ancak resmi olarak ilan etmemişti.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde İspanya’daki Gran Canaria Moda Calida Swimwear Fashion Week’e katılan Rodriguez’in belirginleşen göbeği de dikkatlerden kaçmadı.
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Ronaldo'nun farklı annelerden olan Cristiano Junior, Eva Marina ve Mateo isminde üç çocuğu daha bulunuyor.
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Şu ana kadar dört çocuğu bulunan Ronaldo, hedefinin yedi çocuk babası olmak olduğunu açıklamıştı.
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Dört Ballon d'Or ödülü ve dört çocuğu olan Ronaldo, "Etrafımda ne kadar çok insan olursa, o kadar mutlu oluyorum. Çocuksuz bir hayat hiçbir şeydir. Yedi çocuk ve bir o kadar da Ballon d'Or sahibi olmak istiyorum" demişti.
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Nisan ayında sevgilisine tektaş yüzük hediye eden Ronaldo ile Rodriguez’in 2018 yılı içerisinde ise evlenmesi bekleniyor.