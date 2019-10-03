Cristiano Ronaldo formda kalma sırlarını paylaştı (5 kritik madde)

1 İtalya Serie A takımlarından Juventus'un 34 yaşındaki futbolcusu Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen fizik-kondisyon açısından birçok gence taş çıkartmaya devam ediyor. YouTube'da bir kanala özel röportaj veren Ronaldo formunu nasıl koruduğuna dair yeni açıklamalarda bulundu. İşte Mirror'ın da sayfalarına taşıdığı formda kalma sırları...

2 Zaman zaman oğluyla pizza kaçamağı yaptığını itiraf eden Ronaldo, "Önemli olan vücudunuza dikkat etmeniz, antrenman yapmanız, kendinizi yenilemeniz ve uygun şekilde beslenmek. Ama bazen oğlumla pizza yiyorum yoksa çok sıkıcı olurdu" ifadelerini kullandı.

3 Oğluyla yaptığı pizza kaçamaklarının dışında sıkı bir diyet uygulayan Ronaldo, pilates çalışmalarını rutin şekilde sürdürmeyi ihmal etmiyor ve direncini arttırmak için karın çalışmalarını düzenli olarak yapıyor.

4 Maçlardan sonra egzersizin ardından yüzme havuzuna giden Ronaldo için bu çalışma rejim yapmanın en önemli kısmı.

5 Çalışma azmine küçük yaşta kavuştuğunu söyleyen Ronaldo, "11 yaşında bir karar verdim. Yeteneğim olduğunu biliyordum ve herkesten çok çalışacağıma dair kendime söz verdim. Antrenman yapmak için geceleri evden kaçıyordum" şeklinde konuştu.





6 Ronaldo, ayrıca 50 bin Pound değerindeki bir kit (Kriyoterapi) sayesinde formda kalmaya devam ediyor. 3 dakika bekletildiğinde Ronaldo'yu eksi 160 ile eksi 200 derece santigrat arasında donduran kriyoterapi kas ağrısını ve şişlikleri yok edip iltihapları azaltıyor. Bu sayede Ronaldo, Juventus'un bir sonraki maçına veya antrenmanına daha erken hazır oluyor ve haftada 5 gün yapması gereken yüksek yoğunluklu egzersiz programından kurtuluyor.





7 Egzersiz yapmanın önemine dikkat çeken Portekizli, "Sabahları uyandığınızda veya yatmadan önce yatak odanızda bir abs egzersizi yapabilirsiniz. Yapmaya çalıştığınız her egzersizi deneyin ve yeni şeyler ekleyin. Mümkün olan her yerde egzersiz yapın. Bunu rutin hale getiriseniz alışkanlık haline geleceği için daha kolay olur" şeklinde konuştu.







8 Vejeteryan olmadığını söyleyen Ronaldo, üksek protein diyeti uyguluyor. Kepekli karbonhidrat, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen Portekizli, şekerli yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyor ve ekliyor...

9 "Düzenli bir şekilde yiyin. Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak, daha iyi performans için vücudunuzun enerji seviyesini yükseltmek için önemlidir. Bazen her seansı en üst düzeyde gerçekleştirmek için yeterli enerjim olduğundan emin olmak için günde altı küçük öğün kadar yemek yerim."

10 Cristiano Ronaldo'nun ipuçları ise şunlar: 1- Çok çalışmak: En iyi olmak için motivasyon en iyi anahtardır.





11 2- Dünya senin spor salonun: Antrenman yapmak için kendinizi tek bir yerle sınırlamayın. Rutini sabah ve geceleri evde tamamla.





12 3- İçki yasağı: Heykel gibi olmak istiyorsan daha fazla gece hayatı yok!





13 4- Yediğin şeyden ibaretsin: Egzersizlerinizi beslemek için bol miktarda protein içeren dengeli bir diyet en iyisidir. Şekerli yiyecekler en kötüsüdür.



